Myst Remake trafi niebawem także na iOS. Twórcy zapowiadają, że graficznie gra zbliży się do poziomu konsolowego

Wydany w 1993 Myst był tytułem który w swoim czasie kojarzył chyba każdy gracz. Pozwalał on wcielić się w bohatera który przy użyciu specjalnej księgi przeniósł się na wyspę zwaną tytułowym Mystem. Gra została przeniesiona na wiele platform, powstał też jej pełnoprawny remake wykorzystujący dobrodziejstwa dzisiejszych technik i pełnego trójwymiaru, a niebawem trafi na urządzenia pracujące pod kontrolą iOS dając nam grafikę na poziomie tej znanych z konsol.

Sama rozgrywka opierała się na modnej wtedy konwencji „point and click”, będąc połączeniem gry przygodowej oraz logicznych łamigłówek. Myst był swojego czasu grą technicznie rewolucyjną, ponieważ jako jeden z pierwszych operował na prerenderowanych scenach, wykorzystując ogromną jak na owe czasy pojemność płyt CD, w pewnym sensie będąc jednym z prekursorów popularyzacji tegoż nośnika na cele gier. W roku 2021 studio Cyan wydało jej remake, który jak dotąd trafił na PC oraz konsole. Remake ten korzysta już ze współczesnej technologii, operując na pełnym środowisku 3D, w przeciwieństwie do wstępnie wyrenderowanych teł i krótkich animacji oryginału, gra wykorzystuje również możliwości techniki wirtualnej rzeczywistości.

W zeszłym tygodniu w związku ze świętowaniem trzydziestolecia pierwowzoru studio Cyan ogłosiło port swojego remake’u na platformy z systemem iOS, dokładnie rzecz ujmując na iPhone’y oraz iPady. Myst Mobile (jak zwie go sam developer) ma przy użyciu mocy układów Apple M2 generować doznania graficzne dorównujące tym znanym z konsolowej wersji gry, aczkolwiek posiadacze słabszych urządzeń też mogą liczyć na wysokiej jakości grafikę w zadowalającej płynności. Gra ma oczywiście oferować interfejs i system sterowania dostosowany do obsługi za pomocą ekranu dotykowego, aczkolwiek zewnętrzne fizyczne kontrolery również będą wspierane. Mobilny remake oferować ma całość wyspy Myst za darmo bez żadnych ograniczeń czasowych, aczkolwiek odblokowanie innych „Wieków” ma wiązać się z jednorazową opłatą w wysokości 14,99 USD. Tytuł ma oficjalnie pojawić się 9 lutego.

