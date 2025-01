Deus Ex - nietypowy mod wprowadzający Unreal Engine 5 wciąż powstaje. Nowy gameplay opisuje liczne poprawki i ulepszenia

Jedna z najbardziej wpływowych serii gier w historii znajduje się obecnie w dość dziwnym miejscu. Wielki powrót w postaci Human Revolution w 2011 roku był sporym sukcesem, zgodnie z planem przyciągając zarówno młodszych graczy, jak i wielu weteranów. Pięć lat później powstał sequel prequela franczyzy, Mankind Divided, nieco rozczarowując m.in. finałem, a tytuł nie sprzedał się zbyt dobrze. Jedni czekają na trzecią część, inni wracają do arcydzieła z 2000 roku.

W przygotowaniu jest ambitna modyfikacja Deus Ex na silniku Unreal Engine 5. Otrzymaliśmy ostatnio nowe fragmenty rozgrywki z komentarzem samego twórcy, prezentującego poczynione postępy.

Jeszcze w zeszłym roku mogliśmy poczytać o ambitnym projekcie o nazwie DXU24. Można go określić jako swojego rodzaju interpretację klasycznego immersive sima w kontekście współczesnej technologii. Zgodnie z zapowiedziami modera, to nie będzie zatem prosty remaster, a szereg wielu interesujących usprawnień. Poza ulepszeniem oświetlenia, wprowadzeniem wolumetrycznej mgły czy poprawieniem różnorakich bugów mamy otrzymać choćby opcję doświadczenia Deus Ex w wirtualnej rzeczywistości.

W szczególności kwestia VR brzmi tutaj całkiem imponująco i, jak sam twórca przyznaje na materia, wymaga niemałej pracy nad zupełnym zreinterpretowaniem mechaniki. Wcześniej wstępna data premiery zaplanowana była na końcówkę zeszłego roku, ale to już oczywiście sprawa nieaktualna. Po ponownym przeanalizowaniu pracy, jaka jest wymagana by wszystko poszło jak należy, DXU24 może zawitać jakoś w połowie 2024 roku. A na razie pozostaje nam co najwyżej przyjrzeć się fragmentom rozgrywki, zestawionym z oryginalną wersją:

Źródło: DSOGaming