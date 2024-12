DeepCool zostało oficjalnie obłożone sankcjami przez Stany Zjednoczone. Powodem handel z rosyjskimi firmami

Firma DeepCool jest dosyć rozpoznawalnym podmiotem, który zajmuje się produkcją coolerów, obudów komputerowych, a także zasilaczy. Jej dalszy rozwój stanął jednak pod dużym znakiem zapytania. Amerykańska administracja postanowiła objąć chińskie przedsiębiorstwo sankcjami. Nie ma to jednak związku z konfrontacyjną polityką międzynarodową władz Państwa Środka. Przyczyną są za to transakcje, jakie DeepCool przeprowadzało z rosyjskimi firmami.

DeepCool zostało objęte przez USA sankcjami z powodu powiązań handlowych z rosyjskimi podmiotami zaangażowanymi w konflikt w Ukrainie. Przyszłość DeepCool na rynku zachodnim stanęła pod znakiem zapytania.

Jak donosi Departament Stanu USA, wywodzące się z Chin przedsiębiorstwo sprzedało rosyjskim podmiotom Aktsionernoe Obshchestvo Taskom oraz OOO Novyi Ai Ti Proekt sprzęt o łącznej wartości ponad 1 mln dolarów. Obie firmy są objęte międzynarodowymi sankcjami z powodu ich zaangażowania w rosyjską inwazję w Ukrainie. Pierwsza z nich zajmuje się transportem towarów, druga zaś jest producentem PC-tów. Sprzęt, który DeepCool sprzedał podmiotom rosyjskim znajduje się na liście Common High Priority List. Jest to zestawienie produktów, których eksport do Rosji jest zabroniony i których przemyt na teren tego kraju jest wysoce prawdopodobny z uwagi na jego znaczenie dla przebiegu wojny.

Nałożenie sankcji na DeepCool oznacza w praktyce, że firma będzie musiała prawdopodobnie wstrzymać wszelką sprzedaż swoich produktów na terenie Stanów Zjednoczonych. Wiązało się to będzie też zapewne z zamknięciem amerykańskich oddziałów przedsiębiorstwa. Konsekwencje sięgają jednak dalej. Zakończenie działalności DeepCool w USA to także problemy z obsługą gwarancyjną dla osób, które posiadają produkty tej firmy. Nałożone sankcje zabraniają wszystkim amerykańskim obywatelom dokonywać jakichkolwiek transakcji z DeepCool. Produkty firmy zatem już niedługo z pewnością znikną ze sklepów komputerowych w Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo na razie, czy na wprowadzenie podobnych restrykcji zdecyduje się też Unia Europejska, ale jest to prawdopodobne.

Źródło: Tom's Hardware