Dead Space Remake - wprowadzono modyfikację umożliwiającą zastosowanie techniki NVIDIA DLSS 3 Frame Generation

Od pewnego już czasu weszliśmy w erę remake'ów czy remasterów, co zdecydowanie nie każdemu się podoba - i nie bez przyczyny. Poza odtwórczymi próbami zarobienia na niemal tym samym, znajdą się jednak pozycje z udanym podejściem do tej kwestii - nie tylko znakomicie przenosząc dany klasyk do dzisiejszej technologii, ale przy tym wszystkim dodając coś od siebie. W tym roku tak było z Resident Evil 4, ale i odświeżoną wersją kosmicznego survival horroru.

Dead Space Remake otrzymał mod wprowadzający technikę NVIDIA DLSS 3 Frame Generation, mającą poprawić płynność w wyższych ustawieniach.

Jeżeli mielibyśmy wytknąć remake'owi jakieś problemy, z pewnością w pierwszej kolejności należałoby podkreślić, że jego działanie w najwyższych ustawieniach pozostawia sporo do życzenia. Po styczniowej premierze niejednokrotnie można było przeczytać o spadkach płynności np. w rozdzielczości 4K nawet, gdy dany gracz dysponował sprzętem zawierających kartę graficzną GeForce RTX 4090. Technika DLSS 2 nie zawsze pomagała w poprawieniu tych kwestii, a nowocześniejsza forma generowania klatek nie jest dostępna.

Z pomocą przychodzi niejaki LukeFZ. Mod od niego można na razie pobrać dołączając do jego konta na Patreonie, ale z czasem zamierza on udostępnić swoją pracę na Nexus Mods. Ten sam użytkownik przygotował też w przeszłości podobne modyfikacje do Assassin's Creed Mirage oraz Lies of P, niedawno z kolei pisaliśmy o wprowadzeniu Frame Generation przez PureDark dla gry w uniwersum Avatara - kolejnej nowej, olśniewającej graficznie i wymagającej pozycji, ale nieposiadającej owej przydatnej funkcji domyślnie.

