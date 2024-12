Biblioteki Mesa Lavapipe wzbogacono o bazującą na procesorze obsługę Ray Tracingu. Wydajność jest na razie niewielka

Przeznaczone dla Linuksa biblioteki Mesa Lavapipe to w uproszczeniu software’owa implementacja API Vulkan. Nie może być w tym przypadku oczywiście mowy o wydajności zbliżonej do sprzętowo przyspieszanych rozwiązań, jednak biblioteki te wykorzystuje się w mniej wymagających zadaniach. Mesa Lavapipe zostało ostatnio wzbogacone o bazującą na procesorze obsługę Ray Tracingu. Jest to jednak na razie głównie ciekawostka.

Biblioteki Mesa Lavapipe oferują wsparcie dla bazującej na procesorze obsługi Ray Tracingu. Niestety to na razie tylko ciekawostka, ponieważ wydajność, przy pełnej technice śledzenia promieni, jest bliska zeru.

Bazujący na procesorze Ray Tracing to rzadkość. Niektóre powiązane z techniką pomniejsze zadania są wykonywane przez CPU, jednak z uwagi na potrzebną moc obliczeniową, nie może być mowy o pełnym przerzuceniu obsługi Ray Tracingu na tego rodzaju sprzęt. Implementacja programowej wersji techniki śledzenia promieni w bibliotekach Mesa Lavapipe jest jednak interesująca. Całość możliwa była do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu części kodu RADV, który emulował Ray Tracing na starszych modelach kart graficznych Radeon.

Jak można się było spodziewać, efekt końcowy nie jest dobry. Możliwe jest, co prawda, uruchomienie gier z obsługą Ray Tracingu, ale przy niemal zerowej wydajności. Z opublikowanego zrzutu ekranu wynika, że Quake 2 RTX, który oferuje najbardziej zaawansowaną odmianę Ray Tracingu, działa w zaledwie jednej klatce na sekundę. Nie może być zatem mowy nawet o zbliżeniu się do wydajności zapewniającej możliwość prowadzenia rozgrywki. Jakość obrazu także pozostawia wiele do życzenia. Przykład ten udowadnia jednak, że obsługa pełnego Ray Tracingu na procesorach jest teoretycznie możliwa. Warto też odnotować, że twórcy bibliotek Mesa pracują ciągle nad jak najlepszym wsparciem dla sprzętowej odmiany techniki śledzenia promieni na Linuksie. Nowsze wersje sterowników Mesa RADV są znaczącym postępem w porównaniu do implementacji, które były dostępne jeszcze kilka miesięcy temu.

Źródło: Phoronix, WCCFTech