Test Assassin's Creed Shadows - PC kontra PlayStation 5. Test technik NVIDIA DLSS 4, AMD FSR i Intel XeSS, skalowanie wydajności

Od momentu zapowiedzi, Assassin's Creed Shadows ma niełatwe zadanie przekonania do siebie graczy. Z jednej strony otrzymaliśmy w końcu odsłonę, której akcja toczy się w Feudalnej Japonii (gracze prosili o ten setting jeszcze chyba w czasach trylogii Ezio), z drugiej jednak Ubisoft nie popisywał się w trakcie kampanii marketingowej, zaliczając co jakiś czas mniejszą lub większą wtopę. W końcu jednak doczekaliśmy się premiery nowej części popularnej sagi. Naszą recenzję mogliście już przeczytać na łamach PurePC.pl, podobnie jak test wydajności kart graficznych (jeśli został opublikowany przed tym materiałem). Ze swojej strony zapraszam na porównanie oprawy graficznej na PC oraz PlayStation 5, z uwzględnieniem technik skalowania oraz oceny poszczególnych metod antyaliasingu.

Autor: Damian Marusiak

Assassin's Creed Shadows bazuje na najnowszej wersji silnika Anvil, który wykorzystywany jest od początku istnienia marki. Obecna wersja silnika posiada bardziej rozbudowane systemy dla symulacji fizyki oraz destrukcji otoczenia, a także zaawansowane zmiany pór roku, które mają realny wpływ na gameplay. Nie brakuje również bardziej szczegółowej oprawy graficznej, na czele z poszerzonym zasięgiem rysowania obiektów czy implementacją Ray Tracingu w celu kompletnego przebudowania oświetlenia. Po kilkunastu godzinach spędzonych w Assassin's Creed Shadows, powiedziałbym że wizualnie prezentuje ona wyższy poziom niż Star Wars Outlaws, przynajmniej w takiej ogólnej ocenie. Postęp widoczny jest także w porównaniu do Assassin's Creed Valhalla czy Mirage, choć okupiono to wyższymi wymaganiami sprzętowymi.

Assassin's Creed Shadows to najnowsza część popularnej sagi o Asasynach i Templariuszach, tym razem umieszczona w klimatach Feudalnej Japonii. Oceniamy jakość wizualną na PC oraz PlayStation 5, z uwzględnieniem technik NVIDIA DLSS 4, AMD FSR oraz Intel XeSS.

Assassin's Creed Shadows na PC ma uwzględnionych całkiem sporo opcji, odpowiadających za całokształt oprawy graficznej. Po raz pierwszy w serii, możemy wykorzystać także Ray Tracing. Ubisoft zdecydował się na RTGI, czyli globalne oświetlenie bazujące na śledzeniu promieni, a także odbicia RT. Jeśli nie posiadamy dość mocnego sprzętu, RTGI możemy wykorzystać tylko w naszej kryjówce (tzw. Selective Ray Tracing). W pozostałych przypadkach, RT będzie działało w grze przez cały czas, a nie tylko w momentach gdy będziemy w bazie wypadowej. Dlaczego akurat tam zdecydowano się na zachowanie RTGI? Ubisoft tłumaczy to tym, że kryjówka (Hideout) może u każdego gracza wyglądać inaczej (wszak budujemy ją według własnego uznania) i lepszym rozwiązaniem będzie postawienie w tej sytuacji na RT, które dynamicznie będzie określać źródła światła. Poza RT, nie brakuje także technik skalowania - NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS oraz ich pochodne, służące jako metody wygładzania krawędzi.

Na konsoli PlayStation 5 (oraz Xbox Series X), możemy natomiast liczyć na trzy tryby obrazu, z czego Balanced jest dostępny tylko dla wyświetlaczy 120 Hz i z HDMI 2.1. Tryb jakości oferuje stale działający RTGI oraz znacznie wyższą rozdzielczość bazową (prawdopodobnie okolice 1440p), skalowaną potem do 4K. W przypadku trybu Performance, otrzymujemy do 60 klatek, ale RTGI jest ograniczone wyłącznie do naszej kryjówki. Najlepiej zbalansowane tryby dostaniemy na PlayStation 5 Pro. W tym wypadku, tryb Performance oferuje taką samą jakość wizualną co Quality na PS5, tyle że w 60 klatkach na sekundę. Z kolei tryb jakości uwzględnia nie tylko RTGI na całej mapie, ale także odbicia realizowane poprzez śledzenie promieni. Całość jest jednak ograniczona wówczas do 30 klatek na sekundę.