Arm ASR - zaprezentowano nową technikę upscalingu obrazu. Bazuje na AMD FSR 2, ale jest sporo wydajniejsza

Trzy najpopularniejsze upscalery obrazu wykorzystywane obecnie w grach to NVIDIA DLSS, AMD FSR i Intel XeSS. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest uzyskanie zadowalającej wydajności w nowych grach nawet z Path Tracingiem, co jeszcze kilka lat temu pozostawało w sferze marzeń. Na rynek upscalerów chce wkroczyć także firma Arm, która przygotowała własny algorytm ASR (Accuracy Super Resolution). Rozwiązanie bazuje na AMD FSR 2, ale ma wyższą wydajność.

Arm ASR to nowy algorytm upscalujący obraz w grach komputerowych. Rozwiązanie oferuje wyższą liczbę FPS-ów niż AMD FSR 2, na którym bazuje. Zauważalnie zmniejsza też pobór mocy przez układy graficzne.

Architektura ARM wkroczyła mocno na rynek komputerów wykorzystujących systemy operacyjne Windows 11. Procesor Qualcomm Snapdragon X Elite oferuje ciekawe możliwości, choć naturalnie nie może równać się z wydajnością wyżej pozycjonowanych jednostek Intela i AMD. Technika upscalowania obrazu ASR może być istotnym elementem, który pozwoli zwiększyć liczbę FPS-ów w grach uruchomionych na platformach wykorzystujących architekturę ARM. Jak już wspomniano, rdzeń upscalera bazuje na FSR 2. Zdecydowano się na takie rozwiązanie głównie z powodu open source’wego charakteru algorytmu AMD. Znaczenie miała też charakterystyka FSR 2, która przekłada się na stosunkowo łatwą implementację ASR, a także dostępne opcje konfiguracyjne. ASR również będzie bazowało na licencji otwartej, zatem nic nie stanie na przeszkodzie, żeby wykorzystać ją na sprzęcie opartym na architekturze x86.

Technika ASR wykorzystuje temporalne upscalowanie, które polega na czerpaniu informacji z wielu klatek, w celu wygenerowania jednolitego rezultatu. Firma Arm zaprezentowała wyniki wydajności, jakie zapewnia nowe rozwiązanie. Test był wykonywany w rozdzielczości 2800 x 1260, na sprzęcie z układem graficznym Immortalis-G720. W zależności od ustawień ASR oferuje od 38% do 53% wyższą wydajność niż przy renderowaniu w rozdzielczości natywnej. Rozwiązanie Arm to także co najmniej kilkanaście procent lepsza wydajność niż oferuje FSR 2 na tej samej konfiguracji sprzętowej. Zastosowanie ASR skutkuje także oczywiście niższym poborem mocy przez układ graficzny. W przypadku urządzenia z jednostką MediaTek Dimensity 9300 był on niższy nawet o 30%, co korzystnie wpływa na czas pracy urządzenia na akumulatorze. Oczywiście algorytm pogarsza w pewnym stopniu jakość grafiki w stosunku do renderowania natywnego, zabrakło jednak dokładnego porównania. Niezależnie od tego, ASR może być ciekawą opcją, zwłaszcza dla użytkowników urządzeń bazujących na architekturze ARM.

Źródło: Arm, WCCFTech