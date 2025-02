Arm chce wejść na rynek sztucznej inteligencji. Trwają prace nad prototypami nowych chipów

Przygotowanie własnych rozwiązań sprzętowych do obsługi sztucznej inteligencji jest kosztowne i czasochłonne. Takie przedsięwzięcia okażą się jednak prawdopodobnie docelowo opłacalne. Do firm technologicznych, które pracują nad swoimi chipami do obsługi AI, dołączył właśnie Arm. Podmiot przygotowuje procesory tego typu do wewnętrznego użytku spółki SoftBank, która jest głównym właścicielem wywodzącej się z Wielkiej Brytanii firmy.

Arm opracowuje własne chipy do obsługi sztucznej inteligencji. Mają one docelowo trafić do licznych centrów danych Softbanku, który jest większościowym udziałowcem wywodzącej się z Wielkiej Brytanii firmy.

Procesory, które docelowo trafią do centrów danych Softbanku, pozwolą zoptymalizować wykorzystanie zasobów sprzętowych i zmniejszyć koszty działalności w dłuższej perspektywie czasowej. Jest to też część przekształceń japońskiej spółki, która ma ambicje, by stać się w przyszłości znaczącym podmiotem na rynku AI. Prototyp nowego procesora ma być gotowy do wiosny 2025 roku, a rozpoczęcie masowej produkcji planowane jest na jesień tego samego roku. Niespełna rok później rozwiązanie trafi do centrów danych Softbanku w USA, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Nie jest na razie jasne, kto zajmie się produkcją nowych chipów, ponieważ sam Arm nie dysponuje tego typu możliwościami. Można spekulować, że będzie to TSMC, Samsung lub Intel.

Koszt opracowania nowych procesorów AI (liczony w setkach miliardów jenów) zostanie niemal w całości sfinansowany ze środków Softbanku. Jeśli potwierdzą się doniesienia serwisu Nikkei, to dział AI zostanie docelowo formalnie oddzielony od Softbanku i Arm, ale jego głównym właścicielem będzie nadal japońska spółka. Jej kierownictwo od pewnego czasu zabiega o wsparcie dla swoich inicjatyw w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji. CEO Softbanku odbył w tym celu niedawno spotkania z przedstawicielami dużych firm technologicznych ze Stanów Zjednoczonych i Tajwanu. Japoński podmiot chce być jednym z inicjatorów zmian, do jakich doprowadzi wykorzystanie sztucznej inteligencji w logistyce, medycynie, finansach czy produkcji. Nie wiadomo na razie czy procesory opracowane przez Arm trafią docelowo także do zewnętrznych klientów, ale wydaje się to obecnie mało prawdopodobne.

Źródło: Nikkei, Tom's Hardware