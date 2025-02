NVIDIA R100 Rubin - pierwsze informacje na temat kolejnej generacji akceleratorów pod obliczenia AI

W marcu tego roku NVIDIA zaprezentowała nową generację akceleratorów dla obliczeń AI, opartych na architekturze Blackwell. W jej skład wchodzą przede wszystkim układy NVIDIA B100 oraz B200, a także superchip Grace-Blackwell GB200. Podczas marcowego wystąpienia dowiedzieliśmy się, że układ B200 jest w rzeczywistości akceleratorem o budowie MCM, wyposażonym w 192 GB pamięci HBM3e. Tymczasem w sieci już pojawiają się pierwsze informacje na temat kolejnej generacji, z akceleratorem NVIDIA R100 na czele.

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat akceleratora NVIDIA R100, który będzie następcą zapowiedzianych niedawno układów B100/B200.

W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły dotyczące przyszłej generacji akceleratorów NVIDIA R100 (nazewnictwo przyszłej architektury krąży w sieci już od kilku miesięcy, choć producent jeszcze oficjalnie jej nie potwierdził). R w oznaczeniu R100 ma pochodzić od nazwiska Very Rubin, amerykańskiej astronom, której badania rzuciły nowe światło na kwestię ciemniej materii. Co zaś się tyczy akceleratora NVIDIA R100, to według udostępnionych informacji, ma on bardziej skupić się na niższym zużyciu mocy w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań. Jednocześnie należy się spodziewać dalszego wzrostu wydajności w obliczeniach AI. W przypadku akceleratora NVIDIA R100, producent ma przejść w końcu na proces technologiczny TSMC N3 - dotyczy to nie tylko R100, ale również procesora ARM Grace, który będzie sparowany z układem R100, tworząc kolejny superchip - GR200. Przejście na niższy proces ma być jednym z czynników wpływających na poprawę efektywności energetycznej w generacji Rubin.



Vera Rubin (1928-2016) - amerykańska astronom, autorka pionierskich badań na temat ciemnej materii. To jej nazwiskiem ma zostać ochrzczona kolejna generacja akceleratorów NVIDII

Oprócz litografii TSMC N3, NVIDIA ponownie zamierza wykorzystać metodę pakowania TSMC CoWoS-L. Ostatnio już informowaliśmy, że zarówno NVIDIA jak i AMD mają zarezerwowane wszelkie zasoby CoWoS oraz SoIC aż do końca 2025 roku. Idąc dalej do specyfikacji, to wygląda na to, że akcelerator NVIDIA R100 wykorzysta osiem stosów pamięci HBM4 (tyle samo posiada B200, tyle że w tym wypadku mowa o HBM3e). Nie wiadomo jednak czy każdy stos HBM4 będzie oferował tyle samo pamięci co HBM3e w Blackwell (po 24 GB, co sumarycznie daje 192 GB), czy też ilość pamięci na stos zostanie ponownie zwiększona (co jest bardziej prawdopodobne). Masowa produkcja układów NVIDIA R100 ruszy w czwartym kwartale 2025 roku, natomiast przygotowywanie gotowych systemów rozpocznie się w pierwszej połowie 2026 roku. Tym samym NVIDIA powinna zachować cykl dotyczący zapowiedzi kolejnej generacji - ta najpewniej odbędzie się w okolicach marca 2026.

Źródło: VideoCardz