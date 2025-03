Arm Neoverse V3 i Neoverse N3 - nadchodzi nowa generacja rdzeni. Będą wykorzystane w procesorach obsługujących centra danych

Informowaliśmy ostatnio o współpracy pomiędzy firmami Arm i Samsung w kwestii opracowania kolejnej generacji rdzeni Cortex-X i Cortex-A. Nie są to jedyne rozwiązania sprzętowe, nad którym pracuje brytyjska firma. Ujawniono bowiem także nowe rdzenie Neoverse V3 i Neoverse N3, które będą w niedalekiej przyszłości bazą dla procesorów wykorzystywanych w centrach danych. Na rynek trafią też zintegrowane subsystemy CSS (Compute Subsystems) z tymi rdzeniami.

Firma Arm zaprezentowała rdzenie Neoverse V3 i Neoverse N3. Rozwiązania te zaoferują sporo lepszą wydajność niż poprzednia generacja i będą bazą dla sprzętu wykorzystywanego w centrach danych.

Wyżej pozycjonowanymi rdzeniami są Neoverse V3. Firma Arm chwali się, że to najwydajniejsze rozwiązania w dotychczasowej historii firmy. Bazują na architekturze zestawu instrukcji procesora Armv9-A w wersji v9.2, wzbogaconej dodatkowo o zestaw instrukcji SVE2 SIMD. Ma to zwiększać użyteczność tego rozwiązania sprzętowego w zastosowaniach typu HPC. Rdzenie zostaną wyposażone w 64 KB + 64 KB cache L1, przeznaczonego odpowiednio dla instrukcji i danych, a także 1 MB, 2 MB lub 3 MB cache L2, wzbogaconego o system kodowania korekcyjnego ECC. Rdzenie Neoverse V3 zaoferują wyższą wydajność w porównaniu do swoich bezpośrednich poprzedników. Jak pokazują symulacje Arm, w większości zastosowań wzrost wyniesie od 9% do 16%. Jednak prawdziwy potencjał rdzenie pokażą przy obsłudze danych wykorzystującej sztuczną inteligencję. Tutaj można liczyć na wzrost sięgający nawet 84%.

Neoverse N3 to rdzenie o bardziej ogólnym przeznaczeniu, które mają zapewnić odpowiedni balans pomiędzy wydajnością i poborem mocy. Bazują na architekturze Armv9.2 i także w tym przypadku można liczyć na wsparcie dla zestawu instrukcji SVE2. Rdzenie wykorzystają 32 KB / 64 KB + 32 KB / 64 KB cache L1 (instrukcje + dane) i od 128 KB do 2 MB cache L2 ze wsparciem dla ECC. W porównaniu do Neoverse N2 można liczyć na wzrost wydajności od 9% do 30%. Wyjątkiem ponownie jest analiza danych wykorzystująca sztuczną inteligencję. Tutaj wzrost ma sięgnąć nawet 196%.

Na uwagę zasługują także subsystemy CSS, które będą wykorzystywały zarówno rozwiązania Neoverse V3, jak i Neoverse N3. Są to zintegrowane platformy składające się z rdzeni, pamięci, układów I/O oraz interfejsów łączących bezpośrednio układy scalone. Subsystemy te są bazą, na której firmy mogą budować własne rozwiązania sprzętowe. Ich głównym celem jest znaczne przyspieszenie procesu powstawania nowych CPU. CSS są optymalizowane pod kątem określonego segmentu rynku, na przykład obliczeń chmurowych, sieciowych czy sztucznej inteligencji. Subsystem wykorzystujący Neoverse V3 będzie zawierał 64 rdzenie tego typu, komponent zapewniający wsparcie dla 12-kanałowej pamięci DDR5 / LPDDR5 oraz HBM, a także 64 linii PCIe 5.0 obsługujących standard CXL. Neoverse CSS N3 zaoferuje z kolei 32 rdzenie, wsparcie dla czterokanałowej pamięci DDR5 / LPDDR5 i 32 linie PCIe 5.0 z CXL.

Źródło: Tom's Hardware, Arm