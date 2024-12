Arm chce wyrwać z rąk konkurencji pokaźną część rynku PC-towego. Czy te działania mają szansę powodzenia?

Korzystające z architektury firmy Arm procesory Snapdragon do niedawna kojarzyły się przede wszystkim z urządzeniami mobilnymi. Niewielu spodziewało się, że z dużą pompą wkroczą także na rynek PC. Snapdragon X Elite i Snapdragon X Plus nie są raczej rozwiązaniami skierowanymi do fanów najnowszych gier, ale mogą zapewnić dobrą wydajność w wielu innych zdaniach. Arm chce stać się w przyszłości znaczącym graczem na rynku komputerów.

Firma Arm chce, by z procesorów bazujących na jej architekturze korzystało za 5 lat większość PC-tów, które używają systemu operacyjnego Windows. Realizacja tych planów będzie jednak bardzo trudna.

W przypadku komputerów osobistych od kilkudziesięciu lat dominuje architektura x86. Firma Arm chce, żeby to się zmieniło. Ambitne cele spółki zakładają, że do 2029 roku ponad 50% komputerów z systemem operacyjnym Windows będzie wykorzystywało procesory bazujące na jej rozwiązaniach. Współpraca pomiędzy Arm i Microsoftem niewątpliwie kwitnie. Amerykańska spółka dostarczyła wiele istotnych bibliotek i zestawów narzędzi, które są niezbędne do programowania aplikacji na urządzenia z procesorami tego typu. Są wśród nich chociażby Visual Studio, .NET 6 czy Visual C++. Deweloperzy mają też dostęp do licznych tutoriali i wskazówek, które ułatwiają przygotowanie sterowników i aplikacji na wspomnianą architekturę. Qualcomm z kolei zapowiedział podczas Computex 2024, że procesory Snapdragon trafią do PC-tów wszystkich możliwych formatów. W przyszłości doczekamy się zatem z pewnością premiery komputerów desktopowych z tego typu CPU. Można jednak mieć wątpliwości, czy pozwoli to osiągnąć niezwykle ambitne cele Arm.

Póki co należy spojrzeć prawdzie w oczy. Procesory Snapdragon X Elite i Snapdragon X Plus nie są rozwiązaniami, które usatysfakcjonują wszystkich. Owszem, są one efektywne energetycznie, przez co znajdą swoich odbiorców na rynku notebooków. Windows 11 to jednak bardziej wymagający sprzętowo system operacyjny niż Android. Dodatkowo, użyteczność tych CPU w przypadku nowych gier PC-towych jest ograniczona. To samo dotyczy wielu profesjonalnych zastosowań. Jeśli Arm ma doczekać się przynajmniej częściowej realizacji swojej wizji, to w perspektywie 2-3 lat musiałby wprowadzić na rynek architekturę, która będzie mogła stanąć w szranki z rozwiązaniami stosowanymi przez Intel i AMD. Nawet to nie da jednak gwarancji sukcesu, ponieważ większość użytkowników wymienia swój sprzęt stosunkowo rzadko, a jeśli się już na to decydują, to chcą kupić rozwiązania sprawdzone.

Źródło: Tom's Hardware