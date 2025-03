Arm przedstawia nowe rdzenie dla flagowych smartfonów. Duży wzrost wydajności, lepsza obsługa AI i nowy układ graficzny

Firma Arm zajmuje się projektowaniem mikroprocesorów i jako jedna z nielicznych nie produkuje własnych wyrobów, tylko sprzedaje na nie licencje. Tym razem marka przedstawiła nowe rdzenie dla procesorów, które znajdą zastosowanie we flagowych jednostkach z urządzeń mobilnych. Nadchodząca generacja będzie wydajniejsza nie tylko w codziennych zastosowaniach, ale również w obsłudze AI. Pokazano też układ graficzny, który lepiej obsłuży technologię Ray Tracingu.

Do nowej generacji rdzeni zalicza się Cortex-X925, który co ciekawe jest następcą wariantu Cortex-X4, tak więc Arm zaczęło brać przykład z ostatniej zmiany nazewnictwa procesorów Intela. Rdzeń oparty został na architekturze Armv9.2, co przekłada się także na całkiem spory wzrost wydajności. W przypadku jednego rdzenia jednostka może osiągnąć lepszy wynik o 36% (w stosunku do poprzedniej generacji - mowa o szczytowej, chwilowej wydajności, czyli tzw. peak). W zastosowaniach AI sprawdzi się natomiast lepiej o 46%. Całość będzie mogła także skorzystać z 3 MB prywatnej pamięci podręcznej drugiego poziomu. Mamy więc flagowy rdzeń, który zapewni nie tylko dobrą wydajność w grach, ale również podczas przetwarzania zdjęć itd.

Drugą z zaprezentowanych nowości jest rdzeń Cortex-A725 (tu z kolei poprzednia generacja zakończyła się na jednostce Cortex-A720). Zamiast osiągania wysokiej wydajności w jednym momencie, te rdzenie wyróżnia możliwość ciągłej pracy na wysokich obrotach. Nie tylko są o 35% wydajniejsze, ale także aż o 25% wzrosła ich efektywność energetyczna (porównanie z Cortex-A720). Trzeba wspomnieć również o odświeżeniu rdzeni Cortex-A520, które będą wydajniejsze o 15%. Na koniec pozostał nowy układ graficzny Immortalis-G925. Ta 14-rdzeniowa jednostka zapewnia o 37% lepszą wydajność, a przy tym potrafi sprawniej (52%) obsługiwać Ray Tracing. Przy okazji producenci gier mogą tworzyć bardziej zaawansowane sceny z wykorzystaniem technologii Lumen, która pochodzi z silnika Unreal Engine. Pozostaje tylko poczekać, aż nowości trafią do mobilnych układów, które zostaną wykonane w 3 nm procesie technologicznym.

