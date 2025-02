Apple A18 Pro oraz Qualcomm Snapdragon 8 Gen.4 - w sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności układów SoC

Dopiero od kilku tygodni w sprzedaży zaczęły pojawiać się pierwsze smartfony z układami SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen.3, a w sieci już zaczęły pojawiać się informacje na temat możliwości jego następcy. Praktycznie w tym samym czasie poznaliśmy również pierwsze doniesienia o wydajności jego konkurenta w postaci Apple A18 Pro, który zadebiutuje po wakacjach w nowych modelach iPhone 16 Pro. Jakiej wydajności powinniśmy oczekiwać po flagowych SoC?

Informacje o wydajności obu procesorów mają pochodzić z oprogramowania GeekBench 6. W przypadku Snapdragona 8 Gen.4, w teście jednego wątku układ ten już teraz zdobył 2845 punktów, z kolei w teście wielowątkowym - 10628 punktów. Przynajmniej pod tym drugim względem będzie to najpewniej najmocniejszy układ dla smartfonów. Z dotychczasowych informacji wynika także, że obecna próbka konkurencyjnego Apple A18 Pro nie jest w stanie nawet zbliżyć się do osiągów Snapdragona, przynajmniej jeśli chodzi o wydajność wielu wątków.

Apple A18 Pro GB6 score is said to be 3500/8200.