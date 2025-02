Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na maj 2024 r. Wśród premier Nieobliczalna oraz Córka króla moczarów

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie maj 2024 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. miniserial dokumentalny pt. 99, a także trzeci sezon serialu Farma Clarksona.

Córka króla moczarów (The Marsh King’s Daughter)

Opis : Żyjąca w dziczy mała dziewczynka ucieka z matką, która została wcześniej uprowadzona, a odpowiedzialny za to ojciec zostaje skazany. 20 lat później Helena wiedzie szczęśliwe życie do momentu, gdy dowiaduje się, że rodzic przebywa na wolności.

: Żyjąca w dziczy mała dziewczynka ucieka z matką, która została wcześniej uprowadzona, a odpowiedzialny za to ojciec zostaje skazany. 20 lat później Helena wiedzie szczęśliwe życie do momentu, gdy dowiaduje się, że rodzic przebywa na wolności. Występują : Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Brooklynn Prince

: Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Brooklynn Prince Światowa data premiery : 28 września 2023 roku

: 28 września 2023 roku W Prime Video od : 1 maja 2024 roku

: 1 maja 2024 roku Tytuł oryginalny : The Marsh King’s Daughter

: The Marsh King’s Daughter Gatunek : Thriller

: Thriller Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 5,9/10 (9,9 tys. ocen)

: 5,9/10 (9,9 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 5,4/10 (591 ocen)

: 5,4/10 (591 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 43% / 73%

Na samą myśl o Tobie (The Idea of You)

Opis : Solène Marchand, samodzielna matka, nawiązuje romans ze znacznie młodszym Hayesem Campbellem, wokalistą popularnego boysbandu.

: Solène Marchand, samodzielna matka, nawiązuje romans ze znacznie młodszym Hayesem Campbellem, wokalistą popularnego boysbandu. Występują : Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin

: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin Światowa data premiery : 16 marca 2024 roku

: 16 marca 2024 roku W Prime Video od : 2 maja 2024 roku

: 2 maja 2024 roku Tytuł oryginalny : The Idea of You

: The Idea of You Gatunek : Melodramat

: Melodramat Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 6,2/10 (476 ocen)

: 6,2/10 (476 ocen) Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 90% / jeszcze brak

Farma Clarksona (Clarkson's Farm) - Sezon 3

Opis : Jeremy Clarkson podejmuję próbę prowadzenia farmy.

: Jeremy Clarkson podejmuję próbę prowadzenia farmy. Występują : Jeremy Clarkson, Kaleb Cooper, Charlie Ireland

: Jeremy Clarkson, Kaleb Cooper, Charlie Ireland Światowa data premiery : 11 czerwca 2021 roku

: 11 czerwca 2021 roku W Prime Video od : 3 maja 2024 roku

: 3 maja 2024 roku Tytuł oryginalny : Clarkson's Farm

: Clarkson's Farm Gatunek : Rozrywkowy, Motoryzacyjny

: Rozrywkowy, Motoryzacyjny Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : 9,0/10 (56 tys. ocen)

: 9,0/10 (56 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 8,5/10 (4 460 ocen)

: 8,5/10 (4 460 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes:100% / 98%

Maxton Hall - The World Between Us - Sezon 1

Opis : Adaptacja opiera się na książce “Save Me” autorstwa Mony Kasten. Akcja rozgrywa się w prestiżowej prywatnej szkole i opowiada nowoczesną historię miłosną między przedstawicielami różnych klas społecznych.

: Adaptacja opiera się na książce “Save Me” autorstwa Mony Kasten. Akcja rozgrywa się w prestiżowej prywatnej szkole i opowiada nowoczesną historię miłosną między przedstawicielami różnych klas społecznych. Występują : Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Fedja van Huêt

: Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Fedja van Huêt Światowa data premiery : 9 maja 2024 roku

: 9 maja 2024 roku W Prime Video od : 9 maja 2024 roku

: 9 maja 2024 roku Tytuł oryginalny : Maxton Hall - Die Welt zwischen uns

: Maxton Hall - Die Welt zwischen uns Gatunek : Thriller

: Thriller Kraj produkcji : Niemcy

: Niemcy Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Peryferia (Outer Range) - Sezon 2

Opis : Ranczer walczący o swoją ziemię i rodzinę odkrywa niezgłębioną tajemnicę na skraju pustkowia Wyoming.

: Ranczer walczący o swoją ziemię i rodzinę odkrywa niezgłębioną tajemnicę na skraju pustkowia Wyoming. Występują : Lewis Pullman, Josh Brolin, Imogen Poots

: Lewis Pullman, Josh Brolin, Imogen Poots Światowa data premiery : 15 kwietnia 2022 roku

: 15 kwietnia 2022 roku W Prime Video od : 16 maja 2024 roku

: 16 maja 2024 roku Tytuł oryginalny : Outer Range

: Outer Range Gatunek : Dramat

: Dramat Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 7,1/10 (33 tys. ocen)

: 7,1/10 (33 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 6,4/10 (2 013 ocen)

: 6,4/10 (2 013 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 79% / 60%

Nieobliczalna

Opis : Martyna razem z Wojciechem tworzą pozornie szczęśliwy związek. Jednak to tylko fasada skrywająca okrutną prawdę.

: Martyna razem z Wojciechem tworzą pozornie szczęśliwy związek. Jednak to tylko fasada skrywająca okrutną prawdę. Występują : Agnieszka Grochowska, Magdalena Cielecka, Julia Wieniawa-Narkiewicz

: Agnieszka Grochowska, Magdalena Cielecka, Julia Wieniawa-Narkiewicz Światowa data premiery : 17 maja 2024 roku

: 17 maja 2024 roku W Prime Video od : 17 maja 2024 roku

: 17 maja 2024 roku Tytuł oryginalny : Nieobliczalna

: Nieobliczalna Gatunek : Thriller, Psychologiczny

: Thriller, Psychologiczny Kraj produkcji : Polska

: Polska Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

99 - Miniserial

Opis : Dokumenty przedstawiające potrójny triumf zespołu Manchester United w sezonie 1999. Całość opowiedziana z perspektywy legendarnych zawodników i menedżera Alexa Fergusona.

: Dokumenty przedstawiające potrójny triumf zespołu Manchester United w sezonie 1999. Całość opowiedziana z perspektywy legendarnych zawodników i menedżera Alexa Fergusona. Występują : David Beckham, Gary Neville, Alex Ferguson

: David Beckham, Gary Neville, Alex Ferguson Światowa data premiery : 17 maja 2024 roku

: 17 maja 2024 roku W Prime Video od : 24 maja 2024 roku

: 24 maja 2024 roku Tytuł oryginalny : 99

: 99 Gatunek : Dokumentalny, Sportowy

: Dokumentalny, Sportowy Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Źródło: Amazon Prime Video