Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na kwiecień 2024. Wśród premier Fallout oraz Fuks 2

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie kwiecień 2024 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. polska komedia pt. Fuks 2, a także horror Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry!

Raz, dwa, trzy... wchodzisz do gry! (All Fun and Games)

Opis : Jonah znajduje w lesie stary nóż i, wbrew zakazom brata, zabiera go. Gdy odczytuje napis na nim, przywołuje demona, zmuszając rodzeństwo do makabrycznej gry.

: Jonah znajduje w lesie stary nóż i, wbrew zakazom brata, zabiera go. Gdy odczytuje napis na nim, przywołuje demona, zmuszając rodzeństwo do makabrycznej gry. Występują : Asa Butterfield, Natalia Dyer, Benjamin Evan Ainsworth

: Asa Butterfield, Natalia Dyer, Benjamin Evan Ainsworth Światowa data premiery : 11 sierpnia 2023 roku

: 11 sierpnia 2023 roku W Prime Video od : 5 kwietnia 2024 roku

: 5 kwietnia 2024 roku Tytuł oryginalny : All Fun and Games

: All Fun and Games Gatunek : Horror

: Horror Kraj produkcji : USA, Kanada, Wielka Brytania

: USA, Kanada, Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : 4,3/10 (2,3 tys. ocen)

: 4,3/10 (2,3 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 4,1/10 (1 431 ocen)

: 4,1/10 (1 431 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 38% / 39%

Zadra

Opis : Utalentowana młoda dziewczyna z blokowiska usiłuje zaistnieć na scenie muzycznej.

: Utalentowana młoda dziewczyna z blokowiska usiłuje zaistnieć na scenie muzycznej. Występują : Magdalena Wieczorek, Jakub Gierszal, Ignacy Liss

: Magdalena Wieczorek, Jakub Gierszal, Ignacy Liss Światowa data premiery : 13 września 2022 roku

: 13 września 2022 roku W Prime Video od : 5 kwietnia 2024 roku

: 5 kwietnia 2024 roku Tytuł oryginalny : Zadra

: Zadra Gatunek : Muzyczny

: Muzyczny Kraj produkcji : Polska

: Polska Ocena na portalu IMDb : 5,0/10 (54 oceny)

: 5,0/10 (54 oceny) Ocena na portalu Filmweb : 5,8/10 (1 403 oceny)

: 5,8/10 (1 403 oceny) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

The Lazarus Project - Sezon 2

Opis : "The Lazarus Project" to ściśle tajna organizacja zajmująca się zapobieganiem masowemu wymieraniu gatunków, która ma możliwość cofania czasu.

: "The Lazarus Project" to ściśle tajna organizacja zajmująca się zapobieganiem masowemu wymieraniu gatunków, która ma możliwość cofania czasu. Występują : Paapa Essiedu, Anjli Mohindra, Rudi Dharmalingam

: Paapa Essiedu, Anjli Mohindra, Rudi Dharmalingam Światowa data premiery : 16 czerwca 2022 roku

: 16 czerwca 2022 roku W Prime Video od : 5 kwietnia 2024 roku

: 5 kwietnia 2024 roku Tytuł oryginalny : The Lazarus Project

: The Lazarus Project Gatunek : Fantasy, Thriller

: Fantasy, Thriller Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : 7,3/10 (7,9 tys. ocen)

: 7,3/10 (7,9 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 6,6/10 (579 ocen)

: 6,6/10 (579 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 100% / 76%

How to Date Billy Walsh

Opis : Amelia i Archie przyjaźnią się od dzieciństwa. Chłopak jest zakochany w Amelii od dawna i gdy w końcu zbiera się na odwagę, aby wyznać, co czuje, to odkrywa, że obiektem westchnień dziewczyny jest student z wymiany.

: Amelia i Archie przyjaźnią się od dzieciństwa. Chłopak jest zakochany w Amelii od dawna i gdy w końcu zbiera się na odwagę, aby wyznać, co czuje, to odkrywa, że obiektem westchnień dziewczyny jest student z wymiany. Występują : Lucy Punch, Nick Frost, Guz Khan

: Lucy Punch, Nick Frost, Guz Khan Światowa data premiery : 5 kwietnia 2024 roku

: 5 kwietnia 2024 roku W Prime Video od : 5 kwietnia 2024 roku

: 5 kwietnia 2024 roku Tytuł oryginalny : How to Date Billy Walsh

: How to Date Billy Walsh Gatunek : Komedia romantyczna

: Komedia romantyczna Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Fallout - Sezon 1

Opis : W postapokaliptycznym Los Angeles przyszłości, po zagładzie nuklearnej, ludzie muszą żyć w podziemnych bunkrach, żeby chronić się przed promieniowaniem, mutantami i bandytami.

: W postapokaliptycznym Los Angeles przyszłości, po zagładzie nuklearnej, ludzie muszą żyć w podziemnych bunkrach, żeby chronić się przed promieniowaniem, mutantami i bandytami. Występują : Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins

: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins Światowa data premiery : 11 kwietnia 2024 roku

: 11 kwietnia 2024 roku W Prime Video od : 11 kwietnia 2024 roku

: 11 kwietnia 2024 roku Tytuł oryginalny : Fallout

: Fallout Gatunek : Akcja, Sci-Fi

: Akcja, Sci-Fi Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Fuks 2

Opis : Spokojny i ogarnięty Maciek jest synem Aleksa, który w młodości miał skłonność do wpadania w tarapaty. Wkrótce okaże się, że niedaleko pada jabłko od jabłoni.

: Spokojny i ogarnięty Maciek jest synem Aleksa, który w młodości miał skłonność do wpadania w tarapaty. Wkrótce okaże się, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Występują : Maciej Musiał, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk

: Maciej Musiał, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk Światowa data premiery : 12 stycznia 2024 roku

: 12 stycznia 2024 roku W Prime Video od : 12 kwietnia 2024 roku

: 12 kwietnia 2024 roku Tytuł oryginalny : Fuks 2

: Fuks 2 Gatunek : Komedia, Sensacyjny

: Komedia, Sensacyjny Kraj produkcji : Polska

: Polska Ocena na portalu IMDb : 7,3/10 (264 oceny)

: 7,3/10 (264 oceny) Ocena na portalu Filmweb : 5,0/10 (1 485 ocen)

: 5,0/10 (1 485 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

The Palace

Opis : W ekskluzywnym hotelu w szwajcarskich Alpach, egzotyczna mieszanka zamożnych gości, rozpieszczanych przez obsługę hotelową, stawia czoła ostatniemu dniu mijającego millennium. Niektórzy boją się końca świata, inni nie mogą doczekać się świtu nowej, wspaniałej przyszłości.

: W ekskluzywnym hotelu w szwajcarskich Alpach, egzotyczna mieszanka zamożnych gości, rozpieszczanych przez obsługę hotelową, stawia czoła ostatniemu dniu mijającego millennium. Niektórzy boją się końca świata, inni nie mogą doczekać się świtu nowej, wspaniałej przyszłości. Występują : Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese

: Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese Światowa data premiery : 2 września 2023 roku

: 2 września 2023 roku W Prime Video od : 19 kwietnia 2024 roku

: 19 kwietnia 2024 roku Tytuł oryginalny : The Palace

: The Palace Gatunek : Dramat

: Dramat Kraj produkcji : Włochy, Szwajcaria, Francja, Polska

: Włochy, Szwajcaria, Francja, Polska Ocena na portalu IMDb : 5,4/10 (2 tys. ocen)

: 5,4/10 (2 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 5,4/10 (1 634 oceny)

: 5,4/10 (1 634 oceny) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 6% / 68%

Źródło: Amazon Prime Video