Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na marzec 2024 r. Wśród premier Road House oraz Ricky Stanicky

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie marzec 2024 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. film akcji Igrzyska Śmierci: Ballada Ptaków i Węży, a także thriller, w którym główną rolę gra Mel Gibson pt. Gorąca linia.

Igrzyska Śmierci: Ballada Ptaków i Węży (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)

Opis : Coriolanus Snow zostaje mentorem trybutki z Dwunastego Dystryktu podczas 10. Głodowych Igrzysk. Od tego momentu losy jego i Lucy Gray Baird nierozerwalnie się splatają.

: Coriolanus Snow zostaje mentorem trybutki z Dwunastego Dystryktu podczas 10. Głodowych Igrzysk. Od tego momentu losy jego i Lucy Gray Baird nierozerwalnie się splatają. Występują : Rachel Zegler, Tom Blyth, Viola Davis

: Rachel Zegler, Tom Blyth, Viola Davis Światowa data premiery : 5 listopada 2023 roku

: 5 listopada 2023 roku W Amazon Prime od : 1 marca 2024 roku

: 1 marca 2024 roku Tytuł oryginalny : The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

: The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes Gatunek : Akcja, Sci-Fi

: Akcja, Sci-Fi Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 6,8/10 (102 tys. ocen)

: 6,8/10 (102 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 6,9/10 (20 899 ocen)

: 6,9/10 (20 899 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 64% / 89%

Fargo

Opis : Aby wydostać się z finansowych tarapatów, Jerry musi zdobyć sporą sumę pieniędzy. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia.

: Aby wydostać się z finansowych tarapatów, Jerry musi zdobyć sporą sumę pieniędzy. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia. Występują : William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi

: William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi Światowa data premiery : 8 marca 1996 roku

: 8 marca 1996 roku W Amazon Prime od : 1 marca 2024 roku

: 1 marca 2024 roku Tytuł oryginalny : Fargo

: Fargo Gatunek : Dramat, Thriller

: Dramat, Thriller Kraj produkcji : USA, Wielka Brytania

: USA, Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : 8,1/10 (721 tys. ocen)

: 8,1/10 (721 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 7,6/10 (112 329 ocen)

: 7,6/10 (112 329 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 94% / 92%

Gorąca linia (On the Line)

Opis : Gospodarz show na żywo odbiera telefon, podczas którego nieznana osoba grozi śmiercią całej jego rodzinie.

: Gospodarz show na żywo odbiera telefon, podczas którego nieznana osoba grozi śmiercią całej jego rodzinie. Występują : Mel Gibson, William Moseley, Alia Seror-O'Neill

: Mel Gibson, William Moseley, Alia Seror-O'Neill Światowa data premiery : 3 listopada 2022 roku

: 3 listopada 2022 roku W Amazon Prime od : 1 marca 2024 roku

: 1 marca 2024 roku Tytuł oryginalny : On the Line

: On the Line Gatunek : Thriller

: Thriller Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 5,1/10 (11 tys. ocen)

: 5,1/10 (11 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 5,6/10 (2 648 ocen)

: 5,6/10 (2 648 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 21% / 32%

Ricky Stanicky

Opis : Kiedy trójka najlepszych przyjaciół z dzieciństwa robi dowcip, który się nie udaje, wymyślają wyimaginowanego Ricky'ego Stanicky'ego, aby uniknąć kłopotów. Dwadzieścia lat później nadal używają nieistniejącego Ricky'ego jako wygodnego alibi dla swojego niedojrzałego zachowania.​

: Kiedy trójka najlepszych przyjaciół z dzieciństwa robi dowcip, który się nie udaje, wymyślają wyimaginowanego Ricky'ego Stanicky'ego, aby uniknąć kłopotów. Dwadzieścia lat później nadal używają nieistniejącego Ricky'ego jako wygodnego alibi dla swojego niedojrzałego zachowania.​ Występują : Zac Efron, John Cena, Andrew Santino

: Zac Efron, John Cena, Andrew Santino Światowa data premiery : 7 marca 2024 roku

: 7 marca 2024 roku W Amazon Prime od : 7 marca 2024 roku

: 7 marca 2024 roku Tytuł oryginalny : Ricky Stanicky

: Ricky Stanicky Gatunek : Komedia

: Komedia Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Nie! (Nope)

Opis : Mieszkańcy wąwozu w środkowej Kalifornii stają się świadkami tajemniczego i mrożącego krew w żyłach zjawiska.

: Mieszkańcy wąwozu w środkowej Kalifornii stają się świadkami tajemniczego i mrożącego krew w żyłach zjawiska. Występują : Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea

: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea Światowa data premiery : 21 lipca 2022 roku

: 21 lipca 2022 roku W Amazon Prime od : 10 marca 2024 roku

: 10 marca 2024 roku Tytuł oryginalny : Nope

: Nope Gatunek : Horror, Sci-Fi

: Horror, Sci-Fi Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 6,8/10 (260 tys. ocen)

: 6,8/10 (260 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 6,0/10 (23 247 ocen)

: 6,0/10 (23 247 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 83% / 69%

Road House

Opis : Były zawodnik UFC podejmuje pracę jako bramkarz w klubie na Florydzie, ale szybko odkrywa, że miejsce nie jest tak idealne jak się wydaje.

: Były zawodnik UFC podejmuje pracę jako bramkarz w klubie na Florydzie, ale szybko odkrywa, że miejsce nie jest tak idealne jak się wydaje. Występują : Jake Gyllenhaal, Conor McGregor, Daniela Melchior

: Jake Gyllenhaal, Conor McGregor, Daniela Melchior Światowa data premiery : 8 marca 2024 roku

: 8 marca 2024 roku W Amazon Prime od : 8 marca 2024 roku

: 8 marca 2024 roku Tytuł oryginalny : Road House

: Road House Gatunek : Thriller, Akcja

: Thriller, Akcja Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

