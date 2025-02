Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na luty 2024 r. Wśród premier Legia. Do Końca oraz Pan i pani Smith

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie luty 2024 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. film Bękarty Wojny oraz serial pt. Pan i pani Smith.

Bękarty Wojny (Inglourious Basterds)

: W okupowanej przez nazistów Francji oddział złożony z Amerykanów żydowskiego pochodzenia planuje zamach na Hitlera. Występują : Brad Pitt, Diane Kruger, Eli Roth

Pan i pani Smith (Mr. & Mrs. Smith) - Sezon 1

Opis : W tej wersji produkcji dwoje samotnych nieznajomych dostaje pracę w tajemniczej agencji szpiegowskiej, która oferuje im wspaniałe życie w świecie wywiadu, pełne bogactwa i podróży po całym świecie. Haczyk? Muszą przyjąć nową tożsamość w zaaranżowanym małżeństwie jako Pan John Smith i Pani Jane Smith.

Legia. Do Końca - Miniserial

Opis : Pierwszy dokumentalny serial o jednym z najważniejszych i najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce - Legii Warszawa! Ukazuje nieznane dotąd kulisy funkcjonowania Legii oraz emocjonujący sezon 2022/2023.

The Game of Keys - Sezon 3

Opis : Ośmioro będących w stałych związkach przyjaciół postanawia przełamać rutynę i dodać pikanterii do ich życia seksualnego poprzez... grę, polegającą na zamienianiu się partnerami.

The Second Best Hospital in the Galaxy - Sezon 1

Opis : W jednym z największych i najbardziej zaawansowanych szpitali w galaktyce pracuje dwójka lekarzy kosmitek. Ich życie to ciągła komedia pełna absurdów, humoru i przygód.

Kuba

Opis : Film dokumentalny o legendarnym skrzydłowym Jakubie Błaszczykowskim.

Red Queen - Sezon 1

Opis : Antonia Scott jest oficjalnie najinteligentniejszą osobą na ziemi. Geniusz doprowadził ją do przewodzenia tajnemu policyjnemu projektowi znanemu jako "Czerwona królowa". Morderstwo syna wpływowej potentatki czy porwanie córki najbogatszego człowieka w Hiszpanii to niektóre sprawy, których zbadane zostało powierzone zespołowi.

Źródło: Amazon Prime Video