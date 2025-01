Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2024 r. Wśród premier Redeeming Love oraz Wiking

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie styczeń 2024 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. western pt. Dobry, zły i brzydki, a także film familijny The Tiger Rising.

Redeeming Love

: Sprzedana w dzieciństwie do prostytucji, Angel nie zna nic poza zdradą. Czy jej serce można kiedykolwiek naprawić? Występują : Abigail Cowen, Tom Lewis, Eric Dane

: 21 stycznia 2022 roku W Prime Video od : 1 stycznia 2024 roku

: Redeeming Love Gatunek : Romans

: USA Ocena na portalu IMDb : 6,7 (11 tys. ocen)

: 6,8 (992 oceny) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 11% / 95%

Dobry, zły i brzydki (The Good, the Bad and the Ugly)

Opis : Dziki Zachód. Brzydki i Dobry usiłują dotrzeć do ukrytego przez wojsko skarbu. Po piętach depcze im Zły.

: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef Światowa data premiery : 23 grudnia 1966 roku

: 1 stycznia 2024 roku Tytuł oryginalny : Il buono, il brutto, il cattivo

: Western Kraj produkcji : Włochy, Hiszpania, RFN

: 8,8 (799 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 8,2 (105 580 ocen)

The Tiger Rising

Opis : Młody chłopak znajduje w lesie uwięzionego tygrysa.

: Christian Convery, Sam Trammell, Nicholas Ryan Hernandez Światowa data premiery : 7 stycznia 2022 roku

: 1 stycznia 2024 roku Tytuł oryginalny : The Tiger Rising

: Familijny Kraj produkcji : USA

: 4,7 (961 ocen) Ocena na portalu Filmweb : 4,4 (76 ocen)

Red Rocket

Opis : Przebrzmiała gwiazda porno wraca do swojego rodzinnego miasteczka w Teksasie, choć nikt tak naprawdę nie chce go tam z powrotem.

: Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son Światowa data premiery : 14 lipca 2021 roku

: 1 stycznia 2024 roku Tytuł oryginalny : Red Rocket

: Dramat, Komedia Kraj produkcji : USA

: 7,1 (31 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 7,1 (6 371 ocen)

Wiking (The Northman)

Opis : Islandia, X wiek. Książę Wikingów szuka zemsty na mordercach ojca.

: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang Światowa data premiery : 13 kwietnia 2022 roku

: 1 stycznia 2024 roku Tytuł oryginalny : The Northman

: Dramat Kraj produkcji : USA, Wielka Brytania

: 7,0 (244 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 6,7 (39 495 ocen)

Role Play

Opis : Fabuła filmu opowiada o Emmie, która ma wspaniałego męża i dwójkę dzieci na przedmieściach New Jersey. Ma też tajne życie jako płatna zabójczyni.

: Kaley Cuoco, David Oyelowo, Bill Nighy Światowa data premiery : 14 grudnia 2023 roku

: 12 stycznia 2024 roku Tytuł oryginalny : Role Play

: Akcja Kraj produkcji : Francja, USA, Niemcy

: 5,4 (93 oceny) Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

Hazbin Hotel - Sezon 1

Opis : Próbując znaleźć pokojową alternatywę dla zmniejszenia przeludnienia piekła, córka Lucyfera otwiera hotel rehabilitacyjny, który oferuje grupie demonów szansę na odkupienie.

: Erika Henningsen, Amir Talai, Jeremy Jordan Światowa data premiery : 19 stycznia 2024 roku

: 19 stycznia 2024 roku Tytuł oryginalny : Hazbin Hotel

: Animacja dla dorosłych Kraj produkcji : USA

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

Źródło: Amazon Prime Video