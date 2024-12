Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na grudzień 2023 r. Wśród premier Reacher oraz Venom 2: Carnage

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie grudzień 2023 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. drugi sezon serialu Główny trener, a także thriller Jestem Bogiem.

Niepokonany (The Survivor)

Opis : Historia polskiego Żyda zmuszanego w Auschwitz do walk bokserskich, do których powraca po latach, aby w ten sposób odnaleźć swą pierwszą miłość.

Jestem Bogiem (Limitless)

Opis : Cierpiący na brak weny pisarz, Eddie, zaczyna stosować narkotyk, który zwiększa jego potencjał intelektualny. Dzięki używce mężczyzna odnosi sukcesy.

Los Farad - Sezon 1

Opis : Oskar marzy o założeniu własnej siłowni. Spotyka jednak wpływową rodzinę Farad, która oferuje mu inną możliwość zarobku.

Venom 2: Carnage (Venom: Let There Be Carnage)

Opis : Eddie Brock próbuje zrobić karierę, przeprowadzając wywiad z seryjnym mordercą, który nieoczekiwanie zdobywa moce symbionta.

Reacher - Sezon 2

Opis : Podczas wizyty w małym miasteczku Jack zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo.

Główny trener (Coach Prime) - Sezon 2

Opis : Trzeci sezon Deiona Sandersa jako trenera Jackson State jest trudny dla drużyny: na jej drodze staną kontuzje, brak wody i duże oczekiwania.

Gigolò per caso - Sezon 1

Opis : Mężczyzna, który zarabiał na byciu żigolakiem, przechodzi atak serca, więc próbuje przekonać swojego syna, aby wkroczył na tę samą ścieżkę kariery.

Źródło: Amazon Prime Video