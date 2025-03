Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD listopad 2023 r. Wśród premier Invincible oraz 007: Droga do miliona

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie listopad 2023 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. film dokumentalny przybliżający historię Tylera Perry'ego pt. Maxine's Baby: The Tyler Perry Story.

Niezwyciężony (Invincible) - Sezon 2

Opis : Serial animowany dla dorosłych, opowiadający o nastolatku, którego ojciec jest najpotężniejszym superbohaterem na świecie.

: Serial animowany dla dorosłych, opowiadający o nastolatku, którego ojciec jest najpotężniejszym superbohaterem na świecie. Występują : Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh

: Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh Światowa data premiery : 26 marca 2021 roku

: 26 marca 2021 roku W Amazon Prime Video od : 3 listopada 2023 roku

: 3 listopada 2023 roku Tytuł oryginalny : Invincible

: Invincible Gatunek : Akcja, Animacja dla dorosłych

: Akcja, Animacja dla dorosłych Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 8,7 (169 tys. ocen)

: 8,7 (169 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 8,3 (12 223 oceny)

: 8,3 (12 223 oceny) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 99% / 88%

BTS: Yet to Come

Opis : Film o darmowym koncercie BTS na wystawie światowej w Busan w październiku 2022 roku, który obejrzało ponad 50 000 widzów.

: Film o darmowym koncercie BTS na wystawie światowej w Busan w październiku 2022 roku, który obejrzało ponad 50 000 widzów. Występują : BTS

: BTS Światowa data premiery : 1 lutego 2023 roku

: 1 lutego 2023 roku W Amazon Prime Video od : 9 listopada 2023 roku

: 9 listopada 2023 roku Tytuł oryginalny : BTS: Yet to Come

: BTS: Yet to Come Gatunek : Muzyczny

: Muzyczny Kraj produkcji : Korea Południowa

: Korea Południowa Ocena na portalu IMDb : 8,6 (937 ocen)

: 8,6 (937 ocen) Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 99%

Bodies Bodies Bodies

Opis : Grupa znajomych spędza weekend w oddalonej od cywilizacji luksusowej posiadłości. Kiedy tracą zasięg w telefonach i z nudów rozpoczynają niewinnie brzmiącą grę, impreza toczy się bardzo, ale to bardzo nie tak, jak powinna...

: Grupa znajomych spędza weekend w oddalonej od cywilizacji luksusowej posiadłości. Kiedy tracą zasięg w telefonach i z nudów rozpoczynają niewinnie brzmiącą grę, impreza toczy się bardzo, ale to bardzo nie tak, jak powinna... Występują : Amandla Stenberg, Maria Bakalova, Myha'la Herrold

: Amandla Stenberg, Maria Bakalova, Myha'la Herrold Światowa data premiery : 14 marca 2022 roku

: 14 marca 2022 roku W Amazon Prime Video od : 7 listopada 2023 roku

: 7 listopada 2023 roku Tytuł oryginalny : Bodies Bodies Bodies

: Bodies Bodies Bodies Gatunek : Horror, Komedia

: Horror, Komedia Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : 6,2 (60 tys. ocen)

: 6,2 (60 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb : 5,7 (10 579 ocen)

: 5,7 (10 579 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 85% / 69%

007: Droga do miliona (007: Road to a Million) - Sezon 1

Opis : Co byś zrobił, aby zdobyć milion funtów? Producenci filmów o Jamesie Bondzie przedstawiają dziewięć par zwykłych ludzi, którzy pod czujnym okiem „Kontrolera” (Brian Cox) podejmują się licznych wyzwań inspirowanych kultową serią. Uczestnicy wyruszają w epicką, globalną przygodę, w której każdy może zdobyć zmieniającą życie nagrodę w wysokości miliona funtów.

: Co byś zrobił, aby zdobyć milion funtów? Producenci filmów o Jamesie Bondzie przedstawiają dziewięć par zwykłych ludzi, którzy pod czujnym okiem „Kontrolera” (Brian Cox) podejmują się licznych wyzwań inspirowanych kultową serią. Uczestnicy wyruszają w epicką, globalną przygodę, w której każdy może zdobyć zmieniającą życie nagrodę w wysokości miliona funtów. Występują : Brian Cox, Josh Ali, Nick Ashton-Jones

: Brian Cox, Josh Ali, Nick Ashton-Jones Światowa data premiery : 10 listopada 2023 roku

: 10 listopada 2023 roku W Amazon Prime Video od : 10 listopada 2023 roku

: 10 listopada 2023 roku Tytuł oryginalny : 007: Road to a Million

: 007: Road to a Million Gatunek : Reality-show

: Reality-show Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Twin Love - Sezon 1

Opis : Dziesięć par bliźniaków zostanie podzielonych na dwa domy o identycznych obsadach, gdzie rozpoczną intrygujące poszukiwania miłości.

: Dziesięć par bliźniaków zostanie podzielonych na dwa domy o identycznych obsadach, gdzie rozpoczną intrygujące poszukiwania miłości. Występują : Nikki Garcia, Brie Bella, Luke Banks

: Nikki Garcia, Brie Bella, Luke Banks Światowa data premiery : 17 listopada 2023 roku

: 17 listopada 2023 roku W Amazon Prime Video od : 17 listopada 2023 roku

: 17 listopada 2023 roku Tytuł oryginalny : Twin Love

: Twin Love Gatunek : Randkowy

: Randkowy Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Maxine's Baby: The Tyler Perry Story

Opis : Intymny portret Tylera Perry'ego i jego wstrząsającej, ale wiernej drogi na szczyt branży, w której nie zawsze był obecny.

: Intymny portret Tylera Perry'ego i jego wstrząsającej, ale wiernej drogi na szczyt branży, w której nie zawsze był obecny. Występują : Ozzie Areu, Kenya Barris, Derrick Doose

: Ozzie Areu, Kenya Barris, Derrick Doose Światowa data premiery : 17 listopada 2023 roku

: 17 listopada 2023 roku W Amazon Prime Video od : 17 listopada 2023 roku

: 17 listopada 2023 roku Tytuł oryginalny : Maxine's Baby: The Tyler Perry Story

: Maxine's Baby: The Tyler Perry Story Gatunek : Dokumentalny

: Dokumentalny Kraj produkcji : USA

: USA Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Elf Me

Opis : Niekonwencjonalny elf i nieśmiały chłopiec spotykają się, odkrywając z czasem wartość prawdziwej przyjaźni.

: Niekonwencjonalny elf i nieśmiały chłopiec spotykają się, odkrywając z czasem wartość prawdziwej przyjaźni. Występują : Pasquale Petrolo, Anna Foglietta, Federico Ielapi

: Pasquale Petrolo, Anna Foglietta, Federico Ielapi Światowa data premiery : 24 listopada 2023 roku

: 24 listopada 2023 roku W Amazon Prime Video od : 24 listopada 2023 roku

: 24 listopada 2023 roku Tytuł oryginalny : Elf Me

: Elf Me Gatunek : Familijny, Świąteczny, Komedia

: Familijny, Świąteczny, Komedia Kraj produkcji : Włochy

: Włochy Ocena na portalu IMDb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb : jeszcze brak

: jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak

Źródło: Amazon Prime Video