Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na październik 2023 r. Wśród premier Bosch: Dziedzictwo oraz Upload

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie październik 2023 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. drugi sezon serialu komediowego pt. Harina, a także hiszpański thriller Awareness.

Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe - Miniserial

Opis : Trzyczęściowy dokument odsłaniający mroczne prawdy stojące za Twin Flames Universe - rzekomym internetowym kultem miłości.

: 6 października 2023 roku W Amazon Prime Video od : 6 października 2023 roku

: jeszcze brak Ocena na portalu RottenTomatoes: jeszcze brak

Harina - Sezon 2

Opis : Serial opowiadający o wyjątkowej policyjnej parze, w której skład wchodzi szalony porucznik Harina oraz jego partnerka - funkcjonariuszka Ramírez.

: 11 marca 2022 roku W Amazon Prime Video od : 11 października 2023 roku

: jeszcze brak Ocena na portalu RottenTomatoes: jeszcze brak / 96%

Awareness

Opis : Jeden nastolatek, jedna potężna moc i wielu, którzy pragną ją posiąść.

: 11 października 2023 roku W Amazon Prime Video od : 11 października 2023 roku

: jeszcze brak Ocena na portalu RottenTomatoes: jeszcze brak

Everybody Loves Diamonds

Opis : Fabuła skupia się na grupie drobnych włoskich złodziei, którym udaje się oszukać najwyższych urzędników i ukraść cenne kamienie o wartości milionów dolarów z Antwerp Diamond Centre. Wydarzenia oparte na faktach.

: 13 października 2023 roku W Amazon Prime Video od : 13 października 2023 roku

: jeszcze brak Ocena na portalu RottenTomatoes: jeszcze brak

The Burial

Opis : Właściciel upadającego domu pogrzebowego postanawia pozwać konkurenta po nieudanym wspólnym przedsięwzięciu. Do zajęcia się sprawą zatrudnia ekstrawaganckiego adwokata.

: 12 września 2023 roku W Amazon Prime Video od : 13 października 2023 roku

: jeszcze brak Ocena na portalu RottenTomatoes: 100% / jeszcze brak

Upload - Sezon 3

Opis : Po przedwczesnej śmierci człowiek dostaje prawo decydowania, jak będzie wyglądało jego życie pozagrobowe.

: 1 maja 2020 roku W Amazon Prime Video od : 20 października 2023 roku

: 7,2 (5 994 oceny) Ocena na portalu RottenTomatoes: 94% / 82%

Bosch: Dziedzictwo (Bosch: Legacy) - Sezon 2

Opis : Bosch pracuje jako prywatny detektyw, pomaga mu prawniczka Honey "Chandler". W tym samym czasie jego córka Maddie rozpoczyna służbę w LAPD.

: 6 maja 2022 roku W Amazon Prime Video od : 20 października 2023 roku

: 7,5 (837 ocen) Ocena na portalu RottenTomatoes: 100% / 91%

Źródło: Amazon Prime Video