Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na wrzesień 2023 r. Wśród premier Koło czasu oraz Gen V

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie wrzesień 2023 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. film akcji z nutą humoru pt. Sentinelle oraz thriller The Continental: Ze świata Johna Wicka.

Koło czasu (The Wheel of Time) - Sezon 2

: Moiraine, przywódczyni organizacji kobiet o magicznych zdolnościach, wybiera pięć młodych osób, by wśród nich znaleźć tę, której jest pisane ocalenie lub zniszczenie świata. Występują : Rosamund Pike, Daniel Henney, Madeleine Madden

Sentinelle

: François Sentinelle prowadzi podwójne życie. Za dnia jest najsławniejszym policjantem na Reunion znanym ze swych bezwzględnych metod, kwiecistych koszul i ścigania przestępców w żółtym defenderze. Ale pozostały czas spędza w roli czarującego wokalisty. Występują : Raphaël Quenard, Jonathan Cohen, Emmanuelle Bercot

Sitting in Bars with Cake

: Corinne przekonuje swoją nieśmiałą, ale niezwykle utalentowaną przyjaciółkę Jane, by zobowiązała się przez rok do pieczenia ciast i przynoszenia ich do barów w celu poznawania ludzi i rozwijania pewności siebie. Wyjątkowa historia, która wzruszy i zachwyci każdego. Występują : Yara Shahidi, Odessa A’zion, Bette Midler

Wilderness - Sezon 1

: Serial opowiada historię brytyjskiej pary Liv i Willa, która wydaje się mieć wszystko, dopóki jedno z nich nie dowiaduje się o romansie drugiego. Po złamanym sercu szybko pojawia się kolejna emocja: wściekłość. Zemsta jest jedyną opcją. Występują : Marsha Stephanie Blake, Jake Foy, Vanessa Walsh

A Million Miles Away

: Zainspirowany prawdziwą historią inżyniera pokładowego NASA, José Hernándeza, A Million Miles Away podąża za nim i jego oddaną rodziną migrujących pracowników rolnych w trwającą od dziesięcioleci podróż z wiejskiej wioski w Michoacán w Meksyku na pola w dolinie San Joaquin, ponad 200 mil nad Ziemią na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Występują : Michael Peña, Rosa Salazar, Julio Cesar Cedillo

The Continental: Ze świata Johna Wicka - Miniserial

: Continental to sieć hoteli położonych w różnych miejscach na całym świecie, które są neutralnym terytorium dla członków przestępczego podziemia. Występują : Mel Gibson, Colin Woodell, Mishel Prada

Pokolenie V (Gen V) - Sezon 1

: Pokolenie V to osadzony w świecie serialu The Boys nowy serial, który przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college’u dla superbohaterów. Występują : Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway

Źródło: Amazon Prime Video