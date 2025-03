Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na sierpień 2023 r. Wśród premier Wszystkie Kwiaty Alice Hart oraz Schronienie

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie sierpień 2023 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. drugi sezon thrillera Cruel Summer, a także film z serii przygód Jamesa Bonda - Spectre.

Ostatniej nocy w Soho (Last Night in Soho)

Opis : Zafascynowana modą młoda dziewczyna przenosi się do lat 60. i spotyka swoją idolkę - oszałamiającą początkującą piosenkarkę. Ale Londyn lat 60. nie jest tym, czym się wydaje.

Wszystkie Kwiaty Alice Hart (The Lost Flowers of Alice Hart) - Miniserial

Opis : Alice doświadcza w dzieciństwie przemocy, co ma ogromny wpływ na jej dorosłe życie.

Spectre

Opis : James Bond stara się odkryć prawdę dotyczącą złowrogiej organizacji WIDMO. Tymczasem w Londynie M toczy polityczną batalię o przyszłość MI6.

Red, White & Royal Blue

Opis : Oparty na bestsellerze New York Timesa, Red, White & Royal Blue skupia się wokół Alexa, syna prezydenta, i brytyjskiego księcia Henryka, których długotrwała waśń grozi wbiciem klina w stosunkach amerykańsko-brytyjskich. Kiedy rywale zostają zmuszeni do zawarcia ustawionego rozejmu, ich lodowaty związek zaczyna się topić, a tarcie między nimi rodzi coś głębszego, niż mogliby się spodziewać.

Rodzina Addamsów (The Addams Family)

Opis : Gomez i Morticia Addams wraz z dziećmi mieszkają w mrocznej rezydencji na szczycie góry. Kiedy w pobliżu Margaux Needler rozpoczyna budowę nowego osiedla, postanawia pozbyć się ekscentrycznej rodziny.

Cruel Summer - Sezon 2

Opis : W małym miasteczku w Teksasie, popularna nastolatka Kate zostaje uprowadzona. Natomiast Jeanette ze słodkiej, niezręcznej i odstającej od grupy, staje się najpopularniejszą dziewczyną w mieście.

Schronienie (Harlan Coben's Shelter) - Sezon 1

Opis : Historia Mickey’a Bolitara, który po nagłej śmierci ojca rozpoczyna nowe życie w Kasselton. Zostaje jednak wplątany w sprawę tajemniczego zniknięcia nowej uczennicy w jego szkole. Prowadzi to do odkrycia tajemnic w pozornie spokojnej, podmiejskiej społeczności.

Źródło: Amazon Prime Video