Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na lipiec 2023 r. Wśród premier Gra Fortuny oraz The Covenant

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie lipiec 2023 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. polski film Zadra, a także komedia z Jennifer Lopez w roli głównej pt. Wystrzałowe wesele.

Wystrzałowe wesele (Shotgun Wedding)

Opis : Wesele ekstrawaganckiej pary zostaje zakłócone przez grupę porywaczy. Ratując swoje rodziny, nowożeńcy na nowo odkrywają wygasłe względem siebie uczucia.

The Horror of Dolores Roach - Sezon 1

Opis : Serial oparty na popularnym podkaście Spotify o tej samej nazwie, to inspirowana Sweeneyem Toddem współczesna miejska legenda o miłości, zdradzie, marihuanie, kanibalizmie i przetrwaniu najsilniejszych.

Zadra

Opis : Utalentowana młoda dziewczyna z blokowiska usiłuje zaistnieć na scenie muzycznej.

Tego lata stałam się piękna (The Summer I Turned Pretty) - Sezon 2

Opis : Trójkąt miłosny między jedną dziewczyną a dwoma braćmi. Opowieść o pierwszej miłości, pierwszym złamanym sercu i magii tego jednego idealnego lata.

Gra fortuny (Operation Fortune: Ruse de Guerre)

Opis : Zwerbowany przez światową grupę wywiadowczą "Five Eyes" agent MI6 wraz z ekspertem CIA przemierza świat, aby powstrzymać sprzedaż nowej śmiercionośnej technologii.

The Covenant

Opis : W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem.

Dobry omen (Good Omens) - Sezon 2

Opis : Opowieść o wizji końca świata widzianej z perspektywy anioła, demona oraz jedenastoletniego antychrysta.

