Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na czerwiec 2023 r. Wśród premier Creed III oraz Do ostatniej kości

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie tydzień czerwiec 2023 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. finałowy sezon serialu Jack Ryan oraz thriller z Mattem Damonem w roli głównej - Stillwater.

Do ostatniej kości (Bones and All)

Opis : Maren, młoda kobieta, uczy się jak przetrwać na marginesie społeczeństwa. Ekranizacja powieści Do ostatniej kości autorstwa Camille DeAngelis.

Moja wina (My Fault)

Opis : Noah musi opuścić swoje miasto, chłopaka i przyjaciół i przenieść się do posiadłości bogatego męża swojej matki. Tam poznaje Nicka, swojego nowego przyrodniego brata. Potajemnie zakochują się w sobie do szaleństwa.

Creed III

Opis : Kiedy przyjaciel Adonisa z dzieciństwa, kiedyś cudowne dziecko boksu, rzuca mu wyzwanie, ich pojedynek okazuje się czymś więcej niż tylko kolejną walką.

Colin from Accounts - Sezon 1

Opis : Drogi Ashley i Gordona krzyżują się za sprawą wypadku samochodowego i poszkodowanego w nim psa.

Stillwater

Opis : Ojciec podróżuje z Oklahomy do Francji, aby pomóc swojej córce, która przebywa w więzieniu za morderstwo, którego, jak twierdzi, nie popełniła.

Tom Clancy's Jack Ryan - Sezon 4

Opis : Analityk CIA Jack Ryan i jego szef James Greer idą tropem terrorystów przygotowujących się do potężnego ataku na Stany Zjednoczone i ich sojuszników.

Źródło: Amazon Prime Video