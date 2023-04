Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na kwiecień 2023. Wśród premier serial pt. Cytadela

Pod koniec 2021 roku do Polski wkroczyła usługa Amazon Prime, na którą składa się m.in. "pakiet rozrywki", a więc dostęp do serwisu Prime Gaming oraz streamingowego serwisu Prime Video. O ile pierwszy z nich to furtka do ciekawych, bezpłatnych gier oraz specjalnych ofert promocyjnych związanych z grami, to Prime Video jest już klasycznym repozytorium z filmami i serialami, które możemy oglądać w formule Video-on-demand. Co zaoferuje nam ono w tym miesiącu?

Co przyniesie kwiecień 2023 r. na platformie VOD Amazon Prime Video? Wśród premier pojawi się m.in. finałowy sezon świetnego serialu Wspaniała pani Maisel oraz filmu kryminalnego Gangi Lagos.

Redefined: J.R. Smith - Sezon 1

Opis : Serial dokumentalny opowiadający historię emerytowanej gwiazdy NBA - J.R Smitha. Po latach wyznacza sobie nowe cele, zdobywając wyższe wykształcenie i realizując sportową pasję jako członek męskiej drużyny golfowej w North Carolina A&T.

Gangs of Lagos

Opis : Historia grupy przyjaciół, którzy żyją na tętniących życiem ulicach Lagos. Muszą oni stale stawiać czoła wielu niebezpiecznym sytuacjom, które wynikają z prowadzonych wojen gangów, w tym największym mieście w Nigerii.

Wspaniała pani Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel) - Sezon 5

Opis : Po odejściu męża młoda matka dwójki dzieci, Miriam „Midge” Maisel, odkrywa, że ​​ma talent do stand-upów. Mimo że żyjąc w latach 60., świat opanowany jest przez mężczyzn, postanawia rozpocząć swoją karierę komika scenicznego.

Greek Salad (Salade Grecque) - Sezon 1

Opis : 26-letni Tom wraca do Grecji po odkryciu, że on i jego siostra Mia odziedziczyli po swoim dziadku budynek w Atenach. Gdy jednak okazuje się, że ​​jest ona buntowniczą aktywistką antykapitalizmu, a on wyznaje zupełnie przeciwne poglądy, dwójka rodzeństwa będzie musiała nauczyć się żyć ze sobą w zgodzie.

Dead Ringers - Sezon 1

Opis : W tym thrillerze Rachel Weisz wciela się w postać, a raczej postacie Elliot i Beverly Mantle - bliźniaczek wspólnie uwodzących niczego nieświadome kobiety, dzielących się narkotykami i chęcią zmienienia podejścia do opieki zdrowotnej kobiet, nawet kosztem przesuwania granic etyki medycznej.

Cytadela (Citadel) - Sezon 1

Opis : Osiem lat temu Cytadelę, niezależną międzynarodową siatkę szpiegowską, rozbił nowy syndykat, Mantykora. Czołowi szpiedzy Cytadeli, Mason Kane i Nadia Singh, ledwo uszli z życiem i stracili pamięć. Po latach były współpracownik Masona, Bernard Orlick, prosi go o pomoc w powstrzymaniu Mantykory, która chce zaprowadzić na świecie nowy porządek.

