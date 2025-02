Intel Arrow Lake-S - w sprzedaży internetowej pojawiły się próbki inżynieryjne kolejnej generacji procesorów

Jeszcze w tym roku zadebiutuje kolejna generacja desktopowych procesorów Intela. Jednostki Arrow Lake-S są już na etapie zaawansowanych testów, a w rękach wielu podmiotów znajdują się próbki inżynieryjne. W ofercie jednego z chińskich sprzedawców pojawiły się CPU, które mają być wczesnymi wersjami nowego sprzętu Intela. Dowiedzieliśmy się też, że Core Ultra 5 240F wykorzysta najpewniej dwa rodzaje bloków Compute Tile.

W ofercie chińskiego sprzedawcy pojawiły się domniemane próbki inżynieryjne desktopowych procesorów Arrow Lake. Sprzęt jest dostępny w zaskakująco niskiej cenie, co może sugerować podróbkę.

Przecieki dotyczące nowych procesorów nie należą do rzadkości. Dowiedzieliśmy się z nich między innymi, że jednostki Arrow Lake prawdopodobnie nie zaoferują obsługi pamięci DDR4 oraz funkcji Hyper-Threading. Rzadziej trafia się okazja do zakupu testowej wersji CPU. Takie jednostki pojawiły się w ofercie Xianyu, a zwrócił na nią uwagę znany użytkownik platformy X @yuuki_ans. Ma to być wczesna próbka inżynieryjna procesora Arrow Lake-S, bazującego na podstawce LGA 1851. Koszt zakupu to zaledwie 100 yuanów, czyli około 56 zł. Niestety oznaczenia na procesorze nie mówią nic na temat modelu, ale w przypadku wersji testowych sprzętu jest to jak najbardziej naturalne. Symbole, które znajdują się na IHS jednostki mogą sugerować za to, że została ona wyprodukowana ponad pół roku temu. Zdjęcie podobnego CPU wypłynęło w sieci w sierpniu 2023 roku.

Oczywiście sprzedaż tego typu próbek inżynieryjnych narusza umowy zawarte z firmą Intel, więc możliwe, że amerykańska firma zdecyduje się podjąć w tej sprawie jakieś działania. Warto też odnotować, że zakup omawianego procesora przez zwykłego konsumenta ma obecnie bardzo ograniczony sens. W sprzedaży nie ma jeszcze żadnej konsumenckiej płyty głównej z LGA 1851, zatem jego przetestowanie jest w praktyce niemożliwe. Oferowana próbka inżynieryjna to tylko ciekawostka, która posiada głównie wartość kolekcjonerską. Nie można wykluczyć też możliwości, że Xianyu sprzedaje fałszywkę, która ma służyć uzyskaniu rozgłosu.

W sieci pojawiły się także ciekawe informacje na temat procesorów Arrow Lake-S ze średniego segmentu budżetowego. Chodzi tutaj o Intel Core Ultra 5 240F. Jednostki te mają zostać oparte na dwóch różnych Compute Tile (8P + 16E oraz 6P + 8E). Pozostałe części procesora (iGPU i układ I/O) będą podobno identyczne. Podobny zabieg Intel zastosował w przypadku procesorów Core i5-14400. Należy odnotować, że wykorzystanie tych Compute Tile nie oznacza, że omawiane jednostki otrzymają taką właśnie liczbę rdzeni. Nie znamy na razie dokładnej specyfikacji procesorów Arrow Lake-S, ale jest prawdopodobne, że amerykańska firma nie zwiększy liczby rdzeni względem generacji Raptor Lake i Raptor Lake Refresh. To oznacza, że Core Ultra 5 240F otrzyma zapewne 6 rdzeni Performance i 4 rdzenie Efficient.

