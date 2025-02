Intel nie spodziewa się wielkich zysków ze sprzedaży akceleratorów Gaudi 3 do obsługi AI. Na rynku ciągle będzie rządzić NVIDIA

Kilka tygodni temu Intel zaprezentował nowy akcelerator graficzny do obsługi AI - Gaudi 3. Rynek ten jest jednak mocno zdominowany przez NVIDIĘ, więc po rozwiązanie to sięgnie zapewne jedynie ograniczona liczba podmiotów. Intel zdaje się być w pełni świadomy tej sytuacji, ponieważ firma nie spodziewa się, żeby sprzedaż Gaudi 3 osiągnęła początkowo wysoki pułap. Z pewnością nie zbliży się ona do popytu generowanego przez produkty NVIDII i AMD.

Intel oczekuje, że przychody ze sprzedaży akceleratora graficznego Gaudi 3 w drugiej połowie 2024 roku wyniosą około 500 mln dolarów. Jest to wynik wielokrotnie niższy w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

Jak pisaliśmy w jednym z naszych materiałów, Gaudi 3 wypada w wielu testach lepiej niż najpopularniejsze obecnie układy NVIDIA H100. Dyrektor generalny Intela - Pat Gelsinger - w trakcie jednej z niedawnych konferencji powiedział, że przychody ze sprzedaży akceleratora wyniosą w drugiej połowie 2024 roku nieco ponad 500 mln dolarów. W 2025 roku mają one wzrosnąć, ale należy zauważyć, że w kontekście całego rynku AI nie jest to znacząca kwota. W praktyce, jest ona dużo niższa niż ta, której spodziewa się AMD. Układy graficzne Instinct MI300 mają wygenerować w tym roku 3,5 mld dolarów. Obie te wartości bledną jednak przy wyniku NVIDII, która oczekuje około 40 mld dolarów przychodów ze sprzedaży tego typu sprzętu.

Oczywiście na przychody Intela należy wziąć pewną poprawkę. Nie wiemy na razie, kiedy dokładnie Gaudi 3 zadebiutuje na rynku. Może okazać się, że będzie to końcówka roku. W takim kontekście 500 mln byłoby naprawdę przyzwoitym wynikiem, który znacząco poprawi się w 2025 roku. Trudno też na razie oszacować, jak duża będzie podaż nowych akceleratorów, ani jakie dokładnie wymogi będą one miały od strony programistycznej. Wszystkie te czynniki mogą być znaczącym ograniczeniem dla przychodów ze sprzedaży tego sprzętu. Największe podmioty prawdopodobnie pozostaną przy rozwiązaniach NVIDII, jednak można oczekiwać, że także propozycja Intela znajdzie swoje miejsce na rynku.

Źródło: Tom's Hardware