Apple A17 Pro - wyniki z Geekbench pokazują, że mamy do czynienia z najszybszym mobilnym układem na rynku

Pomimo tego, że zmiany w nowych urządzeniach Apple są w wielu przypadkach bardzo kosmetyczne, to firmie nie można zarzucić słabej wydajności urządzeń. Dwa modele z serii iPhone 15 - Pro oraz Pro Max - zostały wyposażone w nowy SoC Apple A17 Pro, który nie tylko przynosi za sobą lepsze osiągi, ale także wprowadza sprzętowe wsparcie dla Ray Tracingu oraz MetalFX Upscaling. W sieci pojawiły się pierwsze wyniki układu w benchmarku Geekbench, które ukazują jego przewagę.

Najnowszy czip Apple A17 Pro, który trafił do flagowych modeli smartfonów z serii Apple iPhone 15, został przetestowany w benchmarku Geekbench. Rezultaty są dość zaskakujące.

Apple A17 Pro jest pierwszym mobilnym układem, który został wykonany w 3-nanometrowym procesie technologicznym. Marka podczas debiutu zapowiedziała, że będzie on wydajniejszy od poprzednika o 10%, natomiast wprowadzi także wspomniane nowe technologie. Nie obyło się również bez poinformowania potencjalnych klientów o nadchodzących produkcjach, które będą możliwe do zagrania na najmocniejszych modelach z całej serii iPhone 15 - wśród nich znalazły się Resident Evil IV Remake, czy też Assassin's Creed Mirage. Apple A17 Pro składa się z sześciu rdzeni (2 odpowiadające za wydajność i 4 energooszczędne), a dzięki wynikom z benchmarku Geekbench 6.2.0 poznaliśmy taktowanie tych bardziej wydajnych - wynosi ono aż 3,78 GHz, co stawia Apple na podium, pod względem osiąganej częstotliwości taktowania wśród smartfonów. Nie wiadomo na ten moment, z jaką częstotliwością pracują energooszczędne rdzenie.

Osiągnięte wyniki świadczą o sporym wzroście wydajności. W przypadku smartfona Apple iPhone 15 Pro (iPhone16,1) dla pojedynczego rdzenia był to wynik 2908 punktów, natomiast dla wielu rdzeni - 7328 punktów. Jest to analogicznie o 16 i 13% lepiej niż w poprzedniej generacji (iPhone 14 Pro). Z kolei Apple iPhone 15 Pro Max (iPhone16,2) zaskakująco osiągnął nieco gorsze wyniki, które natomiast nie różnią się znacząco. Obecna generacja iPhone'ów pokaże swoje prawdziwe oblicze już za moment, natomiast zapowiada się całkiem obiecująco. Dla porównania wyniki smartfona Samsung Galaxy S23 Ultra to odpowiednio 1878 oraz 4974 punktów, a nadchodzący SoC od Qualcomma - Snapdragon 8 Gen 3 - osiąga 2233 oraz 6661 punktów.

