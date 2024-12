Wymagania sprzętowe Horizon Forbidden West PC - Szykuje się co najmniej przyzwoita optymalizacja

Za nieco ponad dwa tygodnie na PC zadebiutuje kolejna gra od PlayStation Studios - tym razem mowa o Horizon Forbidden West, która pierwotnie pojawiła się na konsolach PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Produkcja studia Guerilla pozostaje obecnie jedną z najładniejszych gier na konsolach PlayStation i spodziewamy się, że na PC także tytuł zaoferuje wysokiej jakości oprawę graficzną. Na kilkanaście dni przed premierą gry, poznaliśmy oficjalne i szczegółowe wymagania sprzętowe.

Studia Guerilla oraz Nixxes Software opublikowały wymagania sprzętowe nadchodzącej gry Horizon Forbidden West na PC.

Wymagania sprzętowe Horizon Forbidden West zostały podzielone na cztery części: Minimalne, Rekomendowane, High oraz Ultra. Minimalne wymagania pozwolą na grę w 720p i w 30 klatkach na sekundę, przy zachowaniu najniższych detali. W tym wypadku potrzebne są jednak leciwe już komponenty, tj. procesory Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X oraz karty NVIDIA GeForce GTX 1650 lub AMD Radeon RX 5500 XT 4 GB. Rekomendowane już dotyczą Full HD, średnich detali i 60 FPS-ów. W tym wypadku potrzebujemy takich kart jak GeForce RTX 3060 oraz Radeon RX 5700. Do rozdzielczości 1440p przy 60 klatkach (lub 4K przy 30 FPS-ach) i do wysokich ustawień graficznych, twórcy zalecają posiadanie kart GeForce RTX 3070 lub Radeon RX 6800. Tryb High powinien mniej więcej odpowiadać temu, co znamy z PlayStation 5.

Minimum Rekomendowane High Ultra Procesor Intel Core i3-8100

AMD Ryzen 3 1300X Intel Core i5-8600

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-9700

AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7-11700

AMD Ryzen 7 5700X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB

AMD Radeon RX 5500 XT 4 GB NVIDIA GeForce RTX 3060

AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800 NVIDIA GeForce RTX 4080

AMD Radeon RX 7900 XT Pamięć RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Miejsce na dysku 150 GB SSD 150 GB SSD 150 GB SSD 150 GB SSD Detale Bardzo niskie Średnie Wysokie Ultra Płynność 1280x720 / 30 FPS 1920x1080 / 60 FPS 2560x1440 / 60 FPS

3840x2160 / 30 FPS 3840x2160 / 60 FPS System Windows 10 1909 lub nowszy Windows 10 1909 lub nowszy Windows 10 1909 lub nowszy Windows 10 1909 lub nowszy

Najwyższe ustawienia graficzne w rozdzielczości 4K i przy 60 klatkach na sekundę, wymagają posiadania mocniejszych kart NVIDIA GeForce RTX 4080 lub AMD Radeon RX 7900 XT. Co ciekawe, przy żadnych wymaganiach nie jest podawany żaden tryb skalowania rozdzielczości w celu zachowania odpowiedniego framerate'u. Możliwe zatem, że Horizon Forbidden West na PC zaoferuje co najmniej przyzwoitą jakość optymalizacji. Tytuł wymaga także 16 GB RAM (bez względu na poziom detali) oraz 150 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany SSD). Premiera produkcji odbędzie się dokładnie 21 marca na Steam oraz Epic Games Store.

Źródło: Sony