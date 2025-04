Google Labs wprowadza eksperymentalne narzędzia AI do nauki języków obcych z wykorzystaniem modelu Gemini

Sztuczna inteligencja coraz częściej pojawia się w narzędziach codziennego użytku. Firmy technologiczne wprowadzają nowe rozwiązania, które mają zmienić sposób, w jaki uczymy się, komunikujemy i korzystamy z cyfrowych usług. Zmiany te mogą wpłynąć nie tylko na indywidualne doświadczenia użytkowników, ale także na rozwój całych branż. Nowe inicjatywy pokazują, że AI staje się nieodłącznym elementem współczesnego świata.

Google wprowadza nowe eksperymentalne narzędzia AI, mające na celu ułatwienie nauki języków obcych poprzez spersonalizowane podejście. W ramach inicjatywy Little Language Lessons firma prezentuje trzy funkcje: Tiny Lesson, Slang Hang i Word Cam. Tiny Lesson umożliwia użytkownikom naukę konkretnych zwrotów w określonych sytuacjach, takich jak zgubienie paszportu, oferując odpowiednie słownictwo i gramatykę. Slang Hang pomaga w nauce potocznych wyrażeń i lokalnego slangu. Pozwala to brzmieć bardziej naturalnie w codziennych rozmowach. Word Cam wykorzystuje kamerę urządzenia do identyfikacji obiektów w otoczeniu i nauki ich nazw w wybranym języku.

Te eksperymentalne narzędzia są dostępne w ramach Google Labs i mają na celu uzupełnienie tradycyjnych metod nauki języków, oferując bardziej interaktywne i dostosowane do użytkownika doświadczenia. Chociaż są one w fazie testowej, mogą stanowić konkurencję dla istniejących platform edukacyjnych, takich jak Duolingo. Google podkreśla, że celem tych narzędzi jest wspieranie użytkowników w codziennej nauce języków poprzez krótkie, spersonalizowane lekcje, które można łatwo wkomponować w codzienne życie.

Little Language Lessons is a collection of bite-sized learning experiments built with the Gemini API - try it today → https://t.co/PBqHDKHGGk pic.twitter.com/Yu9mIRwEcM