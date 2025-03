Właściciel Amazonu i Samsung inwestują olbrzymią sumę pieniędzy w startup Tenstorrent, który chce rzucić wyzwanie NVIDII

Dominująca pozycja NVIDII na rynku sprzętu służącego do obsługi sztucznej inteligencji jest niezaprzeczalnym faktem. Obecna sytuacja jest jednak nie w smak wielu innym podmiotom, które chętnie powitałyby realną konkurencję. Próby przedstawienia atrakcyjnej alternatywy będą na pewno podejmowane. Jedną z nich chce być startup Tenstorrent. Wizja jego właścicieli przekonała Jeffa Bezosa oraz firmę Samsung do zainwestowania gigantycznych pieniędzy.

Jeff Bezos i firma Samsung zainwestowały 700 mln dolarów w startup Tenstorrent, który działa w branży sztucznej inteligencji. Firma chce rzucić wyzwanie NVIDII, dostarczając na rynek efektywne procesory AI.

Mający swoją siedzibę w Kalifornii startup Tenstorrent chce w przyszłości stać się realną konkurencją dla NVIDII, stosując jednak inne podejście. Chipy tej firmy mają bowiem stawiać efektywność energetyczną i być bardziej opłacalne w stosunku do ich możliwości. Całość ma wykorzystywać open-source'ową technologię bazującą na standardzie RISC-V. Tenstorrent nie chce ponadto korzystać z pamięci HBM, gdyż jak twierdzi CEO firmy, nie da się pokonać NVIDII stosując rozwiązania, w których i tak ma ona wyraźną przewagę. Chodzi tutaj o przygotowanie produktów skrojonych pod odpowiednie potrzeby. Nie każdy potrzebuje bowiem topowych akceleratorów AI, których potencjału nie będzie w stanie wykorzystać.

Wizja, którą roztoczyli przedstawiciele Tenstorrent jest na tyle przekonująca, że w startup postanowił zainwestować właściciel Amazonu - Jeff Bezos, a także firma Samsung. Mowa tutaj o kwocie 700 mln dolarów, co sprawiło, że wartość Tenstorrent podskoczyła do 2,6 mld dolarów. To bardzo dobry wynik, jak na firmę, która jest tak naprawdę dopiero na początku swojej działalności. Co ciekawe, Samsung ma być także jednym z producentów opracowywanych przez startup chipów. Drugim podmiotem, który zajmie się ich wytwarzaniem będzie zaś nie kto inny, jak TSMC. Mówi się tutaj o wykorzystaniu do 2027 roku procesu technologicznego 2 nm. Tenstorrent chce wypuszczać nowy procesor do obsługi AI mniej więcej co dwa lata. Wśród innych znaczących inwestorów startupu wymienia się także LG Electronics, Fidelity czy Hyundai Motor Group. To pokazuje, jak duże zapotrzebowanie jest na konkurencyjne rozwiązania w branży sztucznej inteligencji.

Źródło: Bloomberg, Tom's Hardware