Władze USA chwalą NVIDIĘ i przekonują, że nie jest ich celem całkowita blokada sprzedaży chipów AI do Chin

Sankcje, które Stany Zjednoczone nałożyły na Chiny, z pewnością nie są dla NVIDII powodem do radości. Zablokowana została sprzedaż nie tylko układów do obsługi sztucznej inteligencji, ale także konsumenckiego GeForce RTX 4090. To może docelowo odbić się na wynikach finansowych spółki. Amerykańska sekretarz handlu chwali jednak współpracę z firmą i przekonuje, że nie dojdzie do całkowitego zablokowania sprzedaży Chinom chipów AI.

Najnowsze doniesienia wskazują, że amerykańska administracja pozwoli NVIDII na eksport do Chin okrojonych chipów AI, które zadebiutują w przyszłym roku. Sekretarz stanu USA chwali współpracę z firmą.

Kilka dni temu Gina Raimondo, która pełni aktualnie funkcję sekretarza handlu USA, dosyć ostro wypowiedziała się na temat firm starających się obejść sankcje nałożone na Państwo Środka. Podejrzewano, że chodzi tutaj między innymi o wprowadzanie na rynek okrojonych GPU, które nie podlegają na razie regulacjom. Po zablokowaniu eksportu układów NVIDIA H100 i A100, spółka z Santa Clara zaprezentowała mniej wydajny sprzęt nieobjęty wówczas restrykcjami (H800 i A800). Najnowsze sankcje zabraniają jednak sprzedaży także tych układów, a NVIDIA przygotowuje kolejne warianty sprzętu, który będzie mógł bez przeszkód trafić do Chin.

W świetle wypowiedzi Giny Raimondo, można było przypuszczać, że podjęte zostaną bardziej zdecydowane działania, które zablokują ostatecznie próby legalnego omijania sankcji. Teraz jednak sekretarz handlu USA, w wywiadzie dla serwisu Bloomberg, zdecydowała się na bardziej pojednawczy ton. Pochwaliła NVIDIĘ za współpracę w kwestii sankcji i dzielenia się niezbędnymi informacjami. Zaznaczyła także, że rozmowy z firmą odbywają się regularnie. W wywiadzie dla agencji Reuters z kolei podkreśliła, że amerykańska firma może i powinna sprzedawać chipy AI do Chin, ponieważ większość z nich zostanie wykorzystana do celów ściśle komercyjnych. Blokada dotyczy jedynie wyrafinowanych układów, które mogą zostać wykorzystane do treningu najbardziej zaawansowanych modeli.

Podczas niedawnego spotkania, prezes i współzałożyciel NVIDII – Jensen Huang – wyraźnie podkreślił, że firma będzie przestrzegała wszystkich wprowadzonych restrykcji. Przedsiębiorstwo nie chce ich w żaden sposób naruszać i będzie w tej kwestii ściśle współpracowało z władzami amerykańskimi. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku na rynku chińskim zadebiutują nowe układy do obsługi sztucznej inteligencji, a administracja USA nie będzie na razie blokowała ich sprzedaży. Sytuacja ta może jednak ponownie się zmienić, jeśli podjęte zostaną decyzje zaostrzające obecne restrykcje.

