NVIDIA GeForce RTX 4090 D - w Chinach pojawi się specjalna wersja topowej karty graficznej Ada Lovelace

Od jakiegoś czasu w sieci pojawiały się informacje o nałożeniu na Chiny kolejnych sankcji (ustanowione rzecz jasna przez rząd Stanów Zjednoczonych), które tym razem miały ekstremalnie ograniczyć sprzedaż wydajnych układów graficznych, które domyślnie oferują wysoką wydajność w aplikacjach opartych na sztucznej inteligencji. Sankcjami objęto nawet topową, konsumencką kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Firmie było to raczej nie w smak, wszak układy Ada Lovelace są bardzo popularne w Chinach. Wygląda na to, że NVIDIA wymyśliła sposób, by obejść ograniczenia USA i nadal zarabiać na "powiedzmy" topowej karcie graficznej GeForce RTX 4090.

Według najnowszych doniesień, NVIDIA planuje wprowadzenie w Chinach karty GeForce RTX 4090 D, o zmodyfikowanej specyfikacji na tyle, by móc obejść amerykańskie sankcje nałożone na Chiny.

Portal WCCFTech podzielił się pierwszymi szczegółami na temat karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 D. Literka D w nazwie odwołuje się do słowa Dragon. Chodzi w tym wypadku o Chiński Rok Smoka (2024). Specyfikacja układu AD102 zostanie zredukowana względem normalnej wersji GeForce RTX 4090, aczkolwiek WCCFTech nie był w stanie jeszcze otrzymać finalnych parametrów. Jedyne co zostało potwierdzone to fakt, że GeForce RTX 4090 D będzie i tak wydajniejszy od desktopowej karty GeForce RTX 4080. Jednocześnie ograniczenie w pewnym stopniu układu AD102 ma pozwolić na całkowite obejście sankcji USA.

NVIDIA nie byłaby NVIDIĄ, gdyby nie próbowała zmaksymalizować zysku poprzez wprowadzenie kolejnego układu Ada Lovelace. Według źródła, cena karty o obciętej specyfikacji rdzenia AD102 będzie taka sama jak normalnego wariantu GeForce RTX 4090. Chińscy gracze oraz twórcy treści zapłacą zatem tyle samo, jednocześnie otrzymując trochę niższą wydajność. Dokładna data premiery karty GeForce RTX 4090 D nie jest jeszcze znana, ale z całą pewnością nie należy oczekiwać debiutu przed końcem 2023 roku.

Chinese Gamers Rejoice! NVIDIA's Bringing Its Flagship Gaming GPU Back With The GeForce RTX 4090 D



"D" To mark the Chinese Year of the Dragon (2024)

New AD102 SKU with cut-down specs

Fully complies with US policies



https://t.co/cq8suuwGJn https://t.co/cq8suuwGJn — Hassan Mujtaba (@hms1193) November 29, 2023

Źródło: WCCFTech