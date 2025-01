Voxel Duke Nukem 3D - powstaje nowy mod do kultowego FPS-a. Znaczące usprawnienia szaty graficznej

Shootery z końcówki ubiegłego wieku są na tyle grywalne, że do dziś powstają różnego rodzaju odniesienia do tych tytułów. Mowa o chociażby tzw. boomer shooterach (np. Turbo Overkill czy seria Project Warlock), ale i wielorakich przeróbkach dawnych klasyków - od Dooma po Quake'a. W tym ostatnim przypadku chodzi oczywiście o moderską społeczność, usprawniającą dawne hity, by dać dobry powód do ponownej rozgrywki. Tym razem ponownie padło na Duke'a.

Voxel Duke Nukem 3D to powstająca najnowsza wersja modyfikacji, która poprawia pewne aspekty związane z grafiką dawnego hitu.

Jakiś czas temu mogliśmy pograć sobie choćby w Voxel Dooma, przenoszącego np. atakujących nas przeciwników w trzeci wymiar, co zostało docenione przez wielu weteranów serii. Cały czas powstająca modyfikacja do Duke Nukem 3D idzie podobną drogą: zmienia typowe dla gier gatunku z tamtego okresu sprite'y w voxele. Oczywiście znakomita gra 3D Realms z 1996 roku była wielokrotnie przerabiana, ale w tym przypadku szczególnie warto się zainteresować najnowszym projektem od lat aktywnego modera o pseudonimie Cheello.

Bardzo ważnym aspektem zaprezentowanych przykładów (więcej, wraz z ukazaniem samego procesu tworzenia, zobaczycie na kanale Cheello) jest zachowanie ducha oryginału. Unowocześnione modele zostały na tyle sprawnie przerobione, że pod względem designu nie odstają od oryginalnych, dwuwymiarowych prezentacji. Nie są to może najbardziej zaawansowane różnice, natomiast bardzo istotne dla niejednego fana serii. Jak wielu innych, Cheello można wesprzeć poprzez Patreon, jednocześnie będąc na bieżąco z jego pracami. Na razie nie znamy jednak nawet przybliżonej daty wyjścia moda.

Źródło: DSOGaming