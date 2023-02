Znudzony przechodzeniem ciągle tych samych poziomów w grach Duke Nukem 3D i Blood? Rozwiązanie jest w zasięgu ręki

Gry oparte na silniku Build mają już swoje lata. Duke Nukem 3D, Blood czy klasyczny Shadow Warrior, to jednak tytuły nieśmiertelne, mające oddaną rzeszę zwolenników. Każda gra traci jednak na atrakcyjności po wielokrotnym jej ukończeniu. Pewien moder postanowił temu zaradzić i przygotował modyfikację wprowadzającą do powyższych tytułów elementy losowości. Narzędzie powinno sprawić, że nawet klasyczne poziomy będą mogły ciągle zaskoczyć czymś nowym.

Pewien użytkownik GitHuba przygotował randomizator, który wprowadza do gier opartych na Build Engine elementy losowe w zakresie rozmieszczenia przeciwników i przedmiotów.

Użytkownik o pseudonimie Die4Ever opracował bardzo ciekawy randomizator do gier opartych na Build Engine. Działanie modyfikacji opiera się na utworzeniu nowego ziarna (próbki losowej) dla poszczególnych poziomów, która różnicuje umiejscowienie przeciwników i przedmiotów. Opublikowany na GitHubie mod wprowadza także pewną losowość poziomu trudności. Możliwa jest jednak personalizacja tych ustawień. Sam autor nie kryje, że ich maksymalizacja prowadzi w wielu przypadkach do wyzwania mocno wykraczającego poza ramy przyjęte przez twórców gier, co może uniemożliwić ich ukończenie. Narzędzie pozwala także na losowy dobór poziomów. To również powinno przyczynić się do zapewnienia nowych wrażeń podczas rozgrywki.

Mod użytkownika Die4Ever działa na razie z następującymi grami: Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior, Powerslave oraz ze stosunkowo młodym Ion Fury. Autor nie wyklucza dodania w przyszłości wsparcia dla innych tytułów. Równocześnie wysoce zaleca wykorzystanie któregoś z fanowskich portów silnika (na przykład EDuke32 do gry Duke Nukem 3D). Narzędzie na pewno spodoba się weteranom gier działających na Build Engine, choć jeszcze bardziej imponujące byłoby zapewne zaproponowanie algorytmów, które są w stanie stworzyć w sposób losowy całe poziomy. To jednak może być poza możliwościami silnika i na pewno wymagałoby dużej ilości pracy. Warto odnotować, że nie jest to pierwsze podejście Die4Ever do randomizatorów. Użytkownik ma bowiem na koncie między innymi narzędzie wprowadzające elementy losowości do Starcrafta 2 czy RollerCoaster Tycoon.

