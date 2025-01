Unity z kontrowersyjnymi zmianami. Deweloperzy będą musieli płacić za liczbę przeprowadzonych przez graczy instalacji gry

Unity to jeden z najpopularniejszych silników wykorzystywanych przez niezależnych deweloperów. Na przestrzeni lat trafił do niezliczonych produkcji. Wśród głównych zalet niewątpliwie jest brak opłat za jego użytkowanie, jeśli tylko przychody studia z tytułu wykorzystania silnika nie przekraczały w ostatnim roku 100 tys. dolarów. Firma Unity Technologies postanowiła jednak wprowadzić nowe zasady, które nie wszystkim się spodobały.

Od 1 stycznia 2024 roku deweloperzy wykorzystujący silnik Unity, po przekroczeniu odpowiednich progów, będą musieli płacić nawet 0,20 USD za każdą nową instalację opracowanej przez siebie gry.

Popularność silnika Unity bierze się nie tylko z faktu, że do pewnego progu przychodów jest darmowy. Wiąże się ona także ze stosunkowo łatwą obsługą, z którą są w stanie poradzić sobie także osoby dopiero zaczynające przygodę z tworzeniem gier. Jest świetnym narzędziem, które nadaje się praktycznie do każdego gatunku (może z wyjątkiem gier osadzonych w otwartym świecie). W takiej sytuacji wszelkie zmiany w zakresie uiszczanych za silnik opłat mają prawo wywoływać kontrowersje. Unity Technologies ogłosiło, że po przekroczeniu określonych progów deweloperzy będą musieli uiszczać opłaty za liczbę instalacji gier. Spotkało się to z falą krytyki.

Unity Personal

Unity Plus Unity Pro Unity Enterprise Przychody w ostatnim roku 200 000 USD 1 000 000 USD 1 000 000 USD Liczba nowych instalacji 200 000 1 000 000 1 000 000 Opłata miesięczna przy 1-100000 instalacji 0,20 USD za instalację 0,15 USD za instalację 0,125 USD za instalację Opłata miesięczna przy 100001-500000 instalacji 0,20 USD za instalację 0,075 USD za instalację 0,06 USD za instalację Opłata miesięczna przy 500001-1000000 instalacji 0,20 USD za instalację 0,03 USD za instalację 0,02 USD za instalację Opłata miesięczna przy 1000001+ instalacji 0,20 USD za instalację 0,02 USD za instalację 0,01 USD za instalację Opłata miesięczna dla rynków wschodzących 0,02 USD za instalację 0,01 USD za instalację 0,005 USD za instalację

W przypadku Unity Personal i Unity Plus konieczność dokonania opłat pojawi się po przekroczeniu progu 200 tys. dolarów przychodu w ostatnich 12 miesiącach oraz osiągnięcia progu co najmniej 200 tys. instalacji gry. Dla Unity Pro i Unity Enterprise granice te ustalono na poziomie 1 mln dolarów przychodu i 1 mln instalacji. Zmiana sposobu funkcjonowania progów nie jest tutaj problemem. Oznacza bowiem w praktyce, że mniejsza liczba początkujących deweloperów będzie musiała uiszczać opłaty. Gorsze jest to, co stanie się w momencie ich przekroczenia. Z zaprezentowanego zestawienia wynika, że w przypadku Unity Personal i Unity Plus standardowa opłata za każdą nową instalację w miesiącu wyniesie 0,20 dolara (0,02 dolara w przypadku rynków wschodzących). Użytkownicy Unity Pro i Enterprise będą mogli cieszyć się niższymi stawkami.

Wielu deweloperów nie kryje swojego oburzenia. Wśród krytycznych wypowiedzi można znaleźć nawet głosy sugerujące rezygnację z dalszego wykorzystywania silnika. Takie stanowisko zajęło choćby studio Aggro Crab Games. W obronie deweloperów wystąpili także twórcy bardzo popularnej gry Among Us. Jak przekonuje Marc Whitten, prezes Unity Create, sprzeciw nie jest do końca uzasadniony. W przypadku usług pokroju Game Pass to nie deweloperzy będą bowiem odprowadzali opłaty za nowe instalacje gry, a jej dystrybutorzy (w tym przypadku Microsoft). Ponadto zostanie nimi obciążona tylko pierwsza instalacja gry na danym urządzeniu i nie będą one dotyczyły wersji demonstracyjnych. Whitten twierdzi ponadto, że tylko 10% deweloperów będzie w praktyce zmuszonych do podzielenia się przychodami z tytułu używania silnika. Nie zmienia to jednak faktu, że posunięcie jest dosyć kontrowersyjne i docelowo może spowodować wzrost popularności Unreal Engine.

