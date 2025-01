Football Manager 2025 - Sports Interactive ma wprowadzić prawdziwą next-genową rewolucję. Unity Engine wejdzie w ruch

Jeżeli chodzi o symulatory kariery piłkarskich trenerów, od wielu już lat niekwestionowanym liderem są wypuszczane co rok kolejne odsłony serii od Sports Interactive, zostawiając w tyle jakąkolwiek konkurencję. Nie każda przynosiła jakieś większe zmiany w rozgrywce, ale bardzo często dlatego, że mieliśmy do czynienia ze świetnie wyważonymi i oferującymi mnóstwo opcji przedstawicielami gatunku. Ale wygląda na to, że już niedługo dojdzie do niemałego przełomu we franczyzie.

Football Manager 2025 ma być przełomową częścią, która rozpocznie nową erę serii. Dojdzie nawet do zmiany silnika na Unity.

Jak sami twórcy przyznają, Football Manager 2023 spełnił ich oczekiwania pod kątem komercyjnym, okazując się najczęściej ogrywanym tytułem z całej serii. Mimo to dodali, że są świadomi krytyki części graczy, narzekających na brak znaczących nowości. Miało to wynikać częściowo z tego, że choć przygotowywali pewne nowe funkcje, koniec końców byli zmuszeni z nich zrezygnować, aby mieć pewność, że dostarczą na premierę grę działającą prawidłowo. Dlatego FM24 będzie swojego rodzaju klamrą zamykającą pewien rozdział w ich historii.

Z kolei Football Manager 2025 ma być prawdziwym przełomem. Najbardziej rzucać się w oczy będzie zmiana silnika na Unity. Zapewni to poprawione wrażenia z meczów - w końcu wejście w trzeci wymiar relacji ze spotkań zdążyło się już nieźle zestarzeć - ale także pod kątem interfejsu pomiędzy rozgrywkami, jak i w ich trakcie. Dwudziesta pierwsza odsłona serii wprowadzi także od pewnego czasu zapowiadane kobiece rozgrywki. A na zaostrzenie apetytu na razie posiadacze save'ów z FM23 otrzymają przełomową możliwość importowania ich do FM24.

Źródło: Sports Interactive