Mass Effect 5 - BioWare uchyla rąbka tajemnicy odnośnie fazy rozwoju gry. Za milion lat w odległej galaktyce...

Kolejna odsłona w serii Mass Effect jest jedną z najbardziej wyczekiwanych przez graczy. Chciałoby się rzec - naiwnych graczy, bowiem zważywszy na to, co studio BioWare zaprezentowało wraz z odsłoną o podtytule Andromeda, trudno oczekiwać fajerwerków. Drugą niepokojącą sprawą jest to, że Mass Effect 5 został zaanonsowany, wydaje się, zbyt szybko. Deweloperzy zaanonsowali grę mianowicie pod koniec 2020 r, a dziś okazuje się, że tytuł wciąż jest w przedprodukcji.

Obserwując cykliczne doniesienia na temat prac nad Mass Effectem 5 mam niemiłe skojarzenia z Cyberpunkiem 2077, któremu twórcy również narobili krzywdzącego hype'u na wiele lat przed premierą. Nową przygodę w świecie Mass Effecta zapowiedziano wszak pod koniec 2020 roku, a jak dotąd o grze wiemy w zasadzie nic. Nie powstrzymuje to dodatkowo dewelopera przed rzucaniem kolejnych ochłapów w stylu "gra się robi i będzie niesamowita!". Tak się składa, że BioWare rzuciło właśnie kolejny taki ochłap...

W najświeższym wpisie na blogu, ogłaszającym plany przekazania produkcji Star Wars: The Old Republic firmie Broadsword Online, dyrektor generalny BioWare, Gary McKay, przedstawił krótką aktualizację dotyczącą następnego Mass Effecta. Potwierdził, że projekt... wciąż znajduje się w fazie przedprodukcyjnej. Napisał: "... kontynuujemy pre-produkcję wraz z zespołem weteranów, którzy przedstawię bogatą historię serii w nowy, spektakularny sposób". Czy to nie brzmi trochę jak "jeszcze nic nie wymyśliliśmy, ale bądźcie dobrej myśli"?

Źródło: BioWare