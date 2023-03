TOP 10 najlepszych ścieżek dźwiękowych z gier głównego nurtu na PC - Mass Effect, Doom, Heroes of Might and Magic IV, Wiedźmin 3...

Muzyka, która towarzyszy nam w trakcie gier, odgrywa niezwykle istotną rolę. To właśnie jej przypisuje się znaczący udział w budowaniu atmosfery. Ścieżki dźwiękowe z wielu tytułów już dawno osiągnęły poziom, którym mogą poszczycić się najlepsze filmy. Wypracowały nawet pewną przewagę nad swoimi odpowiednikami z branży kinematograficznej, ponieważ ich melodyjność niejednokrotnie sprawia, że lepiej nadają się do słuchania poza rozgrywką.

Autor: Łukasz Stefaniak

Ograniczenie wyboru do zaledwie dziesięciu najlepszych soundtracków sprawia, że zadanie jest niezwykle trudne. Żeby wyłonić zwycięzców konieczne było zastosowanie pewnych kryteriów. Na wstępie należy wyjaśnić, że zestawienie dotyczy gier, które w okresie ich premiery na rynku można było zaklasyfikować do głównego nurtu. Celowo chciałem uniknąć tutaj terminu "gier AAA". Choć pojęcie to zaczęto nieśmiało stosować pod koniec lat 90. XX wieku, to jego upowszechnienie przypada na początki rozwoju sceny produkcji niezależnych. Oznacza to, że bardzo ciężko jest użyć takowego terminu do określenia większości pozycji, które zostały wydane na przełomie lat 90. i 2000. Obecne budżety tytułów AAA mocno przekraczają bowiem wydatki, które ponoszono na produkcję gier 20 lat temu. Dlatego powołanie się na określenie "główny nurt" jest w tym przypadku bardziej adekwatne.

Ścieżki dźwiękowe z gier mogą bez problemów stawać w szranki z ich filmowymi odpowiednikami. Na potrzeby tekstu przesłuchałem ponownie ponad 25 godzin muzyki z łącznie kilkunastu tytułów. Efektem jest to subiektywne zestawienie, do którego lektury zapraszam.

Głównym problemem, przed którym stanąłem, była mnogość dobrych ścieżek dźwiękowych w obrębie kilku tytułów z tej samej serii. Bardzo dobrym przykładem są tutaj gry z cyklu The Elder Scrolls, którego każdy przedstawiciel, począwszy od Morrowinda, zasługuje na wyróżnienie. Byłoby oczywiście nie do przyjęcia, żeby jedna seria zajęła trzy miejsca w całym zestawieniu, ponieważ zabrakłoby go wtedy na inne tytuły. Dlatego w każdym tego typu przypadku zdecydowałem się wybrać wyłącznie jednego przedstawiciela. Jest to rozwiązanie kontrowersyjne, ale jednocześnie uczciwe. Jeżeli jakiś cykl odznaczał się wyjątkowo dużą liczbą dobrych ścieżek dźwiękowych, to zostało to nadmienione w opisie.

Na liście nie znalazły się ścieżki dźwiękowe, które wyróżniają się wyłącznie jednym czy dwoma utworami. Przyjęte kryterium zakłada wybór tylko tych soundtracków, które prezentują w miarę równy poziom jako całość. W historii branży można bez trudu znaleźć tytuły z pojedynczymi wybitnymi kompozycjami, które nie do końca przekładają się na jakość całej ścieżki dźwiękowej. Przykładem mogą tutaj być gry z serii Dragon Age. Można tam znaleźć perełki, które potrafią oczarować, ale ogół soundtracku nie pozwala w mojej ocenie na dopisanie żadnej z tych pozycji do listy TOP 10. Nie uświadczycie tu też gier, które swoją ścieżkę dźwiękową bazują na piosenkach innych artystów (utwory licencjonowane). Lista dotyczy wyłącznie tych soundtracków, które zostały skomponowane lub przynajmniej poważnie zmodyfikowane na potrzeby gier. Zabraknie tu zatem na przykład Grand Theft Auto V czy Need for Speed: Most Wanted (2005).

Ostatnim kryterium było wreszcie to, czy znacząca część danego soundtracku broni się także podczas odsłuchiwania go poza grą. Obejmuje to też te kompozycje, które stanowią dobre tło na przykład do zabawy w gry planszowe. Ścieżki dźwiękowe z filmów bardzo często budują niesamowicie klimat w trakcie seansu, ale nie zawsze nadają się do odsłuchu poza nim. Podobnie zdarza się w przypadku gier, których soundtracki mogą być bardzo nastrojowe, jednakże pokazują pazur tylko w czasie rozgrywki. Wyklucza to niestety większość niemelodyjnych kompozycji. Podczas proponowania przykładowych utworów, starałem się dobrać takie motywy, które w szczególności przyciągnęły moją uwagę. Nie należy tego jednak traktować jako próby wyboru najlepszych z nich. Zaproponowanie jedynie dwóch najlepszych pozycji ze ścieżki dźwiękowej, która liczy aż dwie godziny i prezentuje równy poziom, jest bowiem moim zdaniem niemal niemożliwe.