Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna w wersji, która z pewnością uraduje kolekcjonerów

14 grudnia 2022 roku był dla wielu osób datą bardzo ważną. Tego otóż dnia, po wielu latach zadebiutował nowy Wiedźmin. No, może nie nowy, a "podrasowany". Mowa oczywiście o next-genowej wersji, zatytułowanej jako Edycja Kompletna. Owa edycja była wyjątkowo dobrą okazją dla osób, które dotąd jakimś cudem nie "skosztowały" jeszcze Wiedźmina 3. Niebawem będzie ku temu jeszcze lepsza okazja - mowa o pudełkowym wydaniu Edycji Kompletnej.

Do tej pory jedynie przebąkiwano o pudełkowym wydaniu Wiedźmina 3 w Edycji Kompletnej. Teraz wiadomo już, kiedy dokładnie spodziewać się tego fizycznego wydania.

Edycja Kompletna, która (w wielkim skrócie) ulepszyła graficznie i gameplay'owo Wiedźmina 3) na starcie nie spełniła oczekiwań osób, które dysponowały słabszymi, czy też nawet średnimi wydajnościowo komputerami. Grze brakowało mianowicie płynności, nie brakowało za to bugów... Na szczęście po kilkunastu dniach od premiery wypuszczono aktualizację, która co nieco poprawiła. Dlatego też dziś, osoby, które nie miały jeszcze do czynienia z Wiedźminem 3, a dysponują rozsądnym podzespołowo komputerem (bądź konsolą), mogą śmiało po grę sięgnąć.

Okazja jest tym lepsza, że pod koniec stycznia tego roku do sklepów trafi pudełkowe wydanie Edycji Kompletnej. W sklepach znajdziemy zarówno wersję pecetową, jak i dla konsol PlayStation 5 i Xbox Series X. Jak dotąd nie było wiadomo, kiedy oczekiwać tego wydania, jednak obecnie nie ma już wątpliwości - także co do ceny. Można się mianowicie przygotowywać na wydatek ok. 160 złotych. Dla przypomnienia - Edycja Kompletna oprócz wspomnianych usprawnień zawiera także dodatki (DLC) takie jak Serca z kamienia oraz Krew i wino.

Źródło: CD Projekt RED