Wiedźmin 3: Dziki Gon - niepokojące doniesienia od graczy po next-genowej aktualizacji na PC. Mamy oświadczenie CD Projekt RED

Mimo wielu gorących jesiennych premier gier spora część graczy najmocniej wyczekiwała next-genowej aktualizacji do 7-letniego Wiedźmina 3. Po wielu miesiącach intensywnych prac łatka odświeżająca Dziki Gon w końcu trafiła na konsole i blaszaki, jednak niestety nie obyło się bez kontrowersji. Znaczna część graczy na PC zgłosiła już fatalne działanie gry, które objawia się nie tylko niską płynnością, ale także szeregiem nowych bugów. Szykuje się powtórka z premiery Cyberpunka 2077?

Wydaje się, że najważniejszą kwestią dla wielu jest niezbyt udana implementacja ray-tracingu, która mocno zwiększa apetyt gry na moc obliczeniową. Gracze skarżą się, że nawet mocne układy jak GeForce RTX 3070 czy RTX 3080 nie są w stanie zapewnić odpowiedniej płynności, inni zaś skarżą się na znaczący wzrost ogólnych wymagań sprzętowych (choć podobno problemy te rozwiązuje gra w DX11). Co gorsza, nie brakuje też doniesień o czerwonym ekranie w trybie fotograficznym, różnorakich błędach graficznych, nagłych crashach czy popsutych zapisach z gry.

We are aware of the issues PC players have been reporting since last night's release of the update. We are actively investigating all of the reports and will be providing an update on particular issues as soon as possible. Thank you for your patience!