TSMC planuje podnieść ceny na swoje usługi. Najbardziej podrożeją zaawansowane metody pakowania chipów

Postęp technologiczny bardzo często wiąże się z koniecznością ponoszenia coraz wyższych kosztów. Składają się na nie niezbędne ulepszenia w zakresie procesów technologicznych, ale także wydatki badawczo-rozwojowe. W tym kontekście nie jest zaskoczeniem, że TSMC planuje podnieść ceny na swoje usługi. Podwyżki najmocniej odczują podmioty, które korzystają z najbardziej zaawansowanych metod pakowania chipów tajwańskiej firmy.

Podwyżki cen, które planuje wprowadzić TSMC, obejmą proces technologiczny 3 nm, a także najbardziej zaawansowane metody pakowania chipów. W tym ostatnim przypadku mogą one sięgnąć nawet 20%.

Przyczyną wzrostu cen są nie tylko większe koszty, jakie TSMC musi ponosić przy opracowywaniu i wdrażaniu swoich technologii, ale także wyższy popyt oraz światowe procesy inflacyjne, widoczne między innymi w cenach energii elektrycznej. Najnowsze doniesienia wskazują, że tajwańskie przedsiębiorstwo podniesie cenę swojego procesu technologicznego 3 nm o około 5%. Na tym jednak podwyżki się nie skończą, ponieważ znacznie bardziej mogą podrożeć zaawansowane metody pakowania chipów (w tym CoWoS). Mówi się tutaj nawet o wzrostach sięgających 10-20%. Niewiele ponoć tu pomoże nawet zwiększenie potencjału w zakresie pakowania chipów przez TSMC, ponieważ popyt na tego typu rozwiązania nieustannie znacząco przewyższa podaż.

Połowa potencjału tajwańskiej firmy w zakresie zaawansowanych metod pakowania jest zarezerwowana przez NVIDIĘ. Mniejszą, ale wciąż bardzo znaczącą część wykorzystuje z kolei AMD. W praktyce akceleratory AI mocniej bazują na tych metodach pakowania niż chociażby jednostki obecne w smatfonach, zatem to na tym rynku należy spodziewać największych wzrostów cen produktów końcowych. Zarówno NVIDIA, jak i AMD będą chciały z pewnością przerzucić dodatkowe koszty na swoich klientów. Biorąc pod uwagę boom na rynku AI, wątpliwe jest, by było to czynnikiem odstraszającym od zakupu tego typu sprzętu.

Źródło: WCCFTech