TSMC odnotowuje duże zainteresowanie procesem 3 nm. Jego znaczenie w kolejnych latach będzie rosło

W 2022 roku duże firmy z branży półprzewodników rozpoczęły produkcję w procesie technologicznym 3 nm. Wśród nich jest także tajwańskie przedsiębiorstwo TSMC. Choć trwają już obecnie intensywne przygotowania do produkcji chipów 2 nm, to prognozuje się, że proces aktualnej generacji będzie nieustannie zyskiwał na popularności, generując coraz większe przychody. Duża w tym zasługa największych klientów TSMC, czyli takich firm, jak Apple, Intel czy AMD.

Udział procesów technologicznych 3 nm w przychodach TSMC będzie nieustannie rósł. W 2024 roku może to być już ponad 20%. Szacuje się, że 50% potencjału produkcyjnego zarezerwowała firma Apple.

Proces technologiczny 3 nm odpowiadał za 15% przychodów tajwańskiej firmy w czwartym kwartale 2023 roku. Nieustannie rośnie liczba podmiotów, które sięgają po to rozwiązanie. Prognozuje się, że w 2024 roku proces ten będzie miał już ponad 20% udziału w przychodach TSMC. Jednym z głównych klientów pozostanie firma Apple, która wykorzystuje proces N3B do produkcji chipów A17 Pro, stosowanych w iPhone’ach, a także procesorów M3, przeznaczonych do MacBooków i komputerów iMac. Po N3E sięgną z kolei w tym roku prawdopodobnie Intel i AMD. Wszystko to sprawia, że znaczenie procesów 3 nm będzie z pewnością rosło także w 2025 roku. Mogą one odpowiadać już wówczas za ponad 30% przychodów TSMC.

Warto odnotować, że nadchodzące chipy A18 Pro oraz M4 także będą prawdopodobnie korzystały z omawianego rozwiązania technologicznego. W rezultacie szacuje się, że Apple zajmie nawet 50% potencjału produkcyjnego TSMC w zakresie procesu 3 nm. Według dostępnych obecnie informacji, będzie na nim bazowało także przynajmniej część procesorów Intela z rodziny Lunar Lake oraz zintegrowane układy graficzne dla jednostek Arrow Lake. AMD z kolei wykorzysta ten proces przy produkcji chipów Zen 5. Oba podmioty (i pozostali klienci TSMC) będą musieli zadowolić się drugą połową potencjału tajwańskiego przedsiębiorstwa. W chwili obecnej to proces technologiczny 5 nm cieszy się największą popularnością, ale to w przyszłości prawdopodobnie się zmieni.

