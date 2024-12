TOP 10 nieudanych pecetowych innowacji. Oto lista rozwiązań, które nie mają dziś racji bytu

Wszyscy dobrze wiemy, z czego konkretnie składa się typowy komputer typowego gracza i jakie są jego poszczególne elementy. Przenieśmy się jednak na chwilę do alternatywnej rzeczywistości pod tytułem "Co by było, gdyby wypaliły wszystkie oryginalne pomysły niektórych branżowych gigantów". Wyobraźmy sobie, że typowy gamingowy pecet mógłby zawierać wyświetlacz 3D z nieopodal odłożonymi dodatkowymi okularami, a skrzynka wyposażona byłaby np. w napęd HD DVD, nietypową płytę główną BTX z dziwnymi portami, bufor dla pojemnego HDD w formie dodatkowej kości pamięci czy znajdują się tuż obok GPU specjalny akcelerator do obliczeń fizyki w grach. Brzmi to wszystko dosyć dziwnie, ale jakiś czas temu niektórzy sądzili, że właśnie tak będzie wyglądać przyszłość domowych komputerów...

Autor: Piotr Piwowarczyk

Producenci co rusz starają się wyeliminować główne problemy naszych poczciwych blaszaków i prezentują kolejne, w domyśle lepsze rozwiązania. Tyle tylko, że nie każde z nich okazuje się do końca przemyślane. A nawet jeśli na papierze wygląda całkiem nieźle, to często okazuje się, że na rynku popularna jest już sprawdzona i podobna idea. Jeszcze gorzej jest natomiast w przypadku, gdy wprowadzane zmiany zwyczajnie nie mają większego sensu i są reklamowane wyłącznie dlatego, by usilnie przekonać konsumentów, napędzić sprzedaż i tym samym zarobić co nieco bez względu na praktyczne korzyści. Na kolejnych stronach niniejszego artykułu zapoznacie się z różnymi przykładami nieudanych innowacji. Niektóre uważane były za kontrowersyjne już w momencie pojawienia się, a inne zwyczajnie umarły śmiercią naturalną. Wszystkie z nich są jednocześnie nadzwyczaj ciekawe z technologicznego punktu widzenia, dlatego zdecydowanie warto się nad nimi pochylić.

Przedstawiamy nasze TOP 10 nieudanych pecetowych innowacji. Niektóre uważane są za kontrowersyjne, a inne zwyczajnie umarły śmiercią naturalną.

W poprzednich miesiącach na naszych łamach pojawiło się już jedno pozornie podobne zestawienie - mowa oczywiście o TOP 10 rozczarowujących podzespołów komputerowych (link powyżej). Tym razem jednak nie będziemy się skupiać na konkretnych produktach, lecz bardziej pomysłach, standardach, technikach przesyłu danych i kategoriach produktów, które przez wielu z Was mogą być już zapomniane. Mamy zatem cichą nadzieję, że dla starszych czytelników prezentowane przez nas idee przywołają pewne wspomnienia lub doświadczenia, natomiast młodsi otrzymają choć drobną namiastkę lekcji historii. Na każdej stronie postaramy się streścić zasadę funkcjonowania danego rozwiązania oraz wytłumaczyć, dlaczego ostatecznie uważane jest dziś ono za nieudane.

Tworzenie zestawień TOP 10 nigdy nie jest do końca proste, bowiem zawsze znajdzie jakiś przykład do opisania, dla którego zwyczajnie brakuje miejsca i trudno go wcisnąć kosztem innego. Na szczęście, od czego jest nasza niezawodna sekcja komentarzy! Pod poprzednimi publikacjami tego typu znajduje się cała masa Waszych sugestii, które rozwijają artykuł i tym samym czynią go bardziej kompletnym. Koniecznie dajcie więc znać także tym razem, czego według Was zabrakło na liście. A może mieliście jakieś doświadczenia ze wspomnianymi przez nas rozwiązaniami? Serdecznie zapraszamy do dyskusji!