TOP 10 najcieplej wspominanych podzespołów komputerowych. Niektóre z nich na zawsze pozostaną w sercach graczy

Chyba każdy, kto kiedykolwiek własnoręcznie składał swój komputer ma duży sentyment do zakupionych przez siebie komponentów. Podejrzewam, że większość osób jednym tchem wymieni nawet wszystkie z zakupionych przez siebie podzespołów, dodając po chwili ich specyfikację techniczną oraz ogólne wrażenia nt. ich sprawowania. Spróbujmy jednak zebrać do kupy wszystkie wspomnienia i opinie graczy, jak również sprzętowych entuzjastów, a wykrystalizuje się nam obraz tylko części komponentów, które możemy dziś nazywać jako najcieplej wspominane. My postanowiliśmy zawęzić tę bazę do zaledwie dziesięciu z nich, a z efektami naszej pracy możecie zapoznać się na następnych stronach niniejszego artykułu.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Pod koniec sierpnia na naszych łamach zamieściliśmy nasze zestawienie dziesięciu najbardziej rozczarowujących podzespołów komputerowych. Jak się okazało, publikacja wywołała prawdziwą burzę w komentarzach, a tekst nawet do dziś cieszy się Waszym zainteresowaniem. Niektórzy zapytywali nas o kontynuowanie tej serii zestawień, więc nam nie pozostało nic innego, jak tylko przychylić się próśb i tym razem sporządzić listę komponentów z nieco odmiennej kategorii. Ostatecznie padło na podzespoły, które są dziś najcieplej wspominane. Jak możecie się zatem spodziewać, za chwilę zapoznacie się wybranymi przez nas produktami, które stanowią całkowite przeciwieństwo tych opisywanych jakiś czas temu.

Zapraszamy do naszego TOP 10 najcieplej wspominanych podzespołów komputerowych! W tym zestawieniu wybraliśmy produkty, które cechowały się względnie niskimi temperaturami, świetnie się podkręcały, dystansowały konkurencję pod względem czystej wydajności bądź opłacalności, a także zapewniały jakieś ciekawe, przełomowe funkcje.

Niniejsze zestawienie TOP 10 może stanowić dla wielu osób bardzo nostalgiczną podróż w przeszłość, bowiem tym razem sięgnęliśmy pamięcią nawet do zamierzchłych dziejów, w których komputer w każdym domu wcale nie był oczywistością. Możecie być jednak przekonani, że wybrane przez nas komponenty w swoich czasach były nie tylko świetnym (czyt. nadzwyczaj opłacalnym wyborem), ale także były także niezwykle udane pod względem czysto technicznym. Należy przez to rozumieć, że cechowały się względnie niskimi temperaturami, świetnie się podkręcały, dystansowały konkurencję pod względem czystej wydajności lub zapewniały jakieś ciekawe i przełomowe funkcje. Żeby jednak nie było, nie będziemy skupiać się wyłącznie na prehistorycznych produktach. W końcu nie tylko one uchodzą dziś za kultowe...

Jak możecie się domyślić, w przeszłości pojawiło się bardzo dużo dobrze przyjętych i miło wspominanych komponentów, dlatego od razu uprzedzamy, że przy ograniczeniu wyboru do dziesięciu pozycji zmuszeni byliśmy do odrzucenia produktów, które np. wg Was spokojnie znalazłyby tu swoje miejsce. Od razu możemy zdradzić, że nie znajdziecie tu np. lubianych chipów AMD Phenom II, jak również kart graficznych NVIDIA Pascal, które mimo upływu lat nadal oferują zadowalającą wydajność i nadal przyzwoitą pojemność VRAM-u (de facto na poziomie średniobudżetowych modeli z obecnej generacji). Jeśli jednak Waszym zdaniem o czymś zapomnieliśmy, napiszcie o tym w komentarzu. Zapraszamy do podzielenia się opinią!