TOP 10 rozczarowujących podzespołów komputerowych. Dziś wspominamy je z grymasem na twarzy

W ciągu ostatnich lat dokonał się ogromny postęp technologiczny. Najwięksi branżowi giganci właściwie co chwilę opracowują nowe rozwiązania i jednocześnie konkurują ze sobą, co dodatkowo napędza cały rynek. Innowacji nie brakuje również na polu podzespołów komputerowych. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze kilka lat temu mogliśmy liczyć na maksymalnie 8-wątkowe procesory i karty graficzne o wydajności ok. 3,5 TFLOPS. Dziś natomiast w sklepach znajdziemy np. hybrydowe jednostki Intela z 24 rdzeniami, a bezsprzecznym liderem wydajności w kategorii GPU pozostaje mocarny GeForce RTX 4090 osiągający moc obliczeniową przekraczającą 83 TFLOPS już po wyjęciu z pudełka. W przeszłości jednak nie wszystkie pecetowe rozwiązania okazywały się tak przełomowe. I dziś to właśnie nad nimi się pochylimy.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Pewnie wielu osobom przejdzie teraz przez głowę myśl, że w gruncie rzeczy obecna generacja kart graficznych NVIDII oraz AMD pozostawia wiele do życzenia. No bo nie da się ukryć, że ceny układów pozostają nieco zawyżone, w sklepach ciągle brakuje nowoczesnych modeli idealnych dla oszczędnych graczy. Co więcej, przypadku wielu modeli Zielonych dochodzi jeszcze problem z niezbyt pojemną pamięcią VRAM i wąską magistralą. Cóż, tym faktom nie da się zaprzeczyć. Jeśli jednak spojrzymy nieco wstecz, można łatwo dostrzec, że modele obecnej generacji wcale nie są takie złe - w gruncie rzeczy oferują wysoką wydajność, są bardzo energooszczędne i po solidnych obniżkach cenowych wielu graczy mogłoby się na nie skusić. A tego akurat raczej nie powiemy o produktach, które przedstawiliśmy na kolejnych stronach tego zestawienia.

Zapraszamy do naszego TOP 10 rozczarowujących komponentów komputerowych! Niektóre z nich nawet od razu po spojrzeniu w specyfikację zdradzały, że mamy do czynienia z eksperymentem, w który nie wierzy chyba nawet sam producent...

Słowem wstępu pozwolę sobie jeszcze na krótkie wyjaśnienie naszych wyborów. Jak pewnie pamiętacie, w ciągu ostatnich lat pojawiały się komponenty, które tylko początkowo nie były zbyt ciepło przyjmowane przez graczy i recenzentów na całym świecie. Pamiętacie np. pierwszą generację kart graficznych Polaris? Niby nie zaoferowały one wielkiego postępu i początkowo nie były najlepiej wycenione, jednak dziś mają one właściwie status wiecznie żywych i w pewnym momencie (np. pod postacią odświeżonych RX-ów 500) były jedną z ciekawszych opcji na rynku. W podobnym tonie wielu wypowie się dziś także o Radeonach Vega, które mimo wielu kontrowersji i - nie bójmy się tego powiedzieć - ogólnie nieudanej premiery także miały swoje pięć minut. W końcu szczególnie interesującą opcją była Vega 56, która po licznych obniżkach i z poprawionymi sterownikami w końcu znalazła spore grono właścicieli. Podobnych przykładów moglibyśmy wymienić jeszcze sporo.

Do naszego zestawienia wybraliśmy zatem podzespoły, które w zasadzie nigdy nie budziły pozytywnych skojarzeń. Nawet jeśli okazywały się całkiem niezłe pod względem oferowanej mocy obliczeniowej, to jednak pozostawały zbyt drogie, zbyt przekombinowane lub zwyczajnie zbyt gorące i prądożerne, by kupować je z uśmiechem na ustach. Niektóre nawet od razu po spojrzeniu w specyfikację zdradzały, że mamy do czynienia z eksperymentem, w który nie wierzy chyba nawet sam producent... No, ale dość już gadania - zapraszamy do naszego TOP 10 najbardziej rozczarowujących komponentów. Jeśli Waszym zdaniem o czymś zapomnieliśmy, nie zapomnijcie podzielić się opinią w sekcji komentarzy!