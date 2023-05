The Lord of the Rings: Gollum otrzyma wsparcie dla techniki NVIDIA DLSS 3. Uaktualniono również wymagania sprzętowe

W tym tygodniu zadebiutuje na rynku gra The Lord of the Rings: Gollum, która zapowiedziana była już kilka lat temu, jednak proces produkcyjny dość mocno się wydłużył. To pierwsza od dawna gra z uniwersum Władcy Pierścieni, która nastawiona jest na rozgrywkę dla pojedynczego gracza. Jednocześnie to dość nietypowy tytuł, ponieważ wcielamy się tutaj w tytułowego Golluma, Smeagola. Niebawem na PurePC.pl przeczytacie naszą recenzję gry, tymczasem NVIDIA potwierdziła informację dotyczącą wsparcia dla techniki DLSS 3 w omawianej grze. Jednocześnie twórcy zaktualizowali wymagania sprzętowe.

The Lord of the Rings: Gollum będzie obsługiwać technikę NVIDIA DLSS 3. Jednocześnie zmodyfikowano wymagania sprzętowe - niestety jeszcze mocniej niż wcześniej wskazują na fatalną optymalizację gry.

NVIDIA opublikowała materiał wideo prezentujący technikę DLSS 3 w grze The Lord of the Rings: Gollum, jednocześnie również podzielono się oficjalnymi wynikami wydajności w rozdzielczości 4K, w maksymalnych ustawieniach graficznych i z włączonym Ray Tracingiem. Wynika z tego przede wszystkim to, że w 4K nawet topowy GeForce RTX 4090 nie jest w stanie poradzić sobie z tym tytułem. Karta graficzna nie wyciąga nawet 50 klatek na sekundę. Jeszcze tylko GeForce RTX 4080 przekracza pułap 30 FPS, pozostałe wymienione modele (GeForce RTX 4070 Ti i RTX 4070) są już poniżej tej granicy. Aktywacja DLSS 3 powoduje, że w topowej karcie możemy liczyć na prawie 170 FPS (w trybie DLSS Super Resolution na poziomie Performance), z kolei najniższa z wymienionych kart (GeForce RTX 4070) uzyskuje blisko 80 FPS w tych samych warunkach.

Minimalne wymagania Rekomendowane wymagania Procesor Intel Core i5-4690

AMD Ryzen 3 1300X Intel Core i7-8700K

AMD Ryzen 5 3600X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon R9 290X NVIDIA GeForce RTX 3070 (DLSS Quality włączone)

AMD Radeon RX 6750 XT Pamięć RAM 8 GB 16 GB Miejsce na dysku 45 GB 45 GB Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10/11 Windows 10/11 Ustawienia gry Niskie detale graficzne, Ray Tracing OFF, 1920 x 1080 Średnie detale graficzne, Ray Tracing ON, 1920 x 1080

Pokazuje to jednocześnie, że gra najprawdopodobniej ma bardzo złą optymalizację i nawet najmocniejsze karty będą miały problem w wyższych rozdzielczościach. Wskazują na to również zaktualizowane wymagania sprzętowe, które w zakładce Steam są obecnie dostosowane wyłącznie do rozdzielczości Full HD i maksymalnie średnich ustawień graficznych, ale z włączonym Ray Tracingiem. Konfiguracje z ustawień wysokich zostały usunięte, ale z drugiej strony zwiększono wymagania co do procesorów. Obecne wymagania możecie zobaczyć w tabeli powyżej. Gra zadebiutuje na rynku już jutro, więc wkrótce dowiemy się, czy optymalizacja faktycznie będzie tak zła, jak wynika z dotychczasowych materiałów.

Źródło: NVIDIA, Steam