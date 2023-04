The Lord of the Rings: Gollum - trailer prezentujący rozgrywkę i uwzględniający walory płynące z ray tracingu

Grę pt. The Lord of the Rings: Gollum zapowiedziano wiosną 2019 r. Wówczas to dowiedzieliśmy się, że akcja produkcji umieszczona została przed wydarzeniami z książek, ale już po tym, jak Gollum zdobył Jedyny Pierścień. Ciekawie zapowiadał się także sam gameplay – jako miks skradanki i przygodowej gry akcji, gdzie dużą wagę będą miały wybory moralne zarówno Golluma jak i Smeagola. Niestety ze względu na grafikę gra niekoniecznie spodobała się graczom. Nic więc dziwnego, że premiera produkcji została przesunięta już dwa razy.

The Lord of the Rings: Gollum - w sieci pojawił się właśnie nowy zwiastun uwzględniający walory płynące z ray tracingu.

Niemieckie studio Daedalic Entertainment, które jest zarówno producentem jak i wydawcą nadchodzącej gry pt. The Lord of the Rings: Gollum, zdecydowanie przysłuchało się temu, co mają do powiedzenia gracze. Dlatego też premiera gry została przesunięta już dwa razy, a sama gra znacząco dopieszczona. Nie spodziewajmy się co prawda grafiki rodem z gier typu AAA (Daedalic to wszak wciąż studio niezależne), ale obecnie wygląda na to, że gra ma szansę na pewien sukces. Wskazuje na to najnowszy trailer prezentujący elementy ray tracingu:

Póki co ray tracing potwierdzono wyłącznie dla wersji PC, nie wiadomo więc czy funkcja ta (nawet w ograniczonej wersji) pojawi się na konsolach obecnej generacji. Dodatkowo posiadacze kart NVIDIA GeForce RTX będą mogli aktywować technikę DLSS. Tym samym The Lord of the Rings: Gollum będzie już jedną z przeszło 200 gier oferujących wsparcie dla DLSS. Na koniec przypomnijmy, że gra zadebiutuje już 25 maja tego roku nie tylko na pecetach i konsolach nowej generacji (PS5, XSX), ale także i na generacji minionej (PS4, XONE).

