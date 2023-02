The Front - DayZ, The Forest i Battlefield w jednym. Ambitny projekt survival shootera z wartką akcją w otwartym świecie

Samar Studio ogłosiło właśnie tytuł, który chce wypuścić na pecety jakoś w późniejszej fazie 2023 roku. Choć wydawało się, że postapokaliptycznych obrazów i odmian zombie mamy już wystarczająco - szczególnie ostatnimi czasy - ktoś jeszcze postanowił ruszyć do boju z kolejnym projektem w tych klimatach. W tym przypadku deweloperzy zarzekają się, że będzie na co czekać, a na podorędziu mają już pewne konkretne materiały. Pytanie, czy to wystarczy na udany projekt...

The Front ma być ambitnym połączeniem kilku różnych gatunków, oferując otwarty świat i wiele elementów survivalowo-strzelankowych.

Jeśli wierzyć dumnym zapowiedziom twórców, The Front będzie mieszanką elementów znanych z DayZ, The Forest oraz Battlefield. Liczący 36 kilometrów kwadratowych teren obfitujący w bogaty ekosystem - od gęstych lasów po śnieżne i pustynne tereny - oraz całą masę grasujących zombie oraz agresywnych frakcji. Poza zbudowaniem własnej bazy, kluczowa będzie także współpraca z innymi graczami. To właśnie ona może być cienką linią między zwycięstwem a klęską w trakcie eksplorowania niegościnnych lokacji czy odpierania lawiny przeciwników.

Czy w zalewie podobnych materiałów znajdzie się miejsce i dla tego projektu? Cóż, na pewno studio Samar obiecuje sporo. Na przykład The Front ma oferować ponad 400 różnych technicznych projektów, ponad 30 bazowych budynków z liczbą komponentów wspierających (systemy irygacyjne, elektryczne itd.) przekraczających setkę czy ponad 20 rodzajów różnego rodzaju pułapek. Do tego oczywiście masa odmian broni, pancerzy i pojazdów, wraz z zagrożeniami dla naszego zdrowia (głód, pragnienie, hipotermia, różne infekcje), no i groźna paleta przeciwników. Na pewno nie brzmi to nowatorsko, ale jeśli zostanie dobrze zrealizowane, to kto wie - może znajdzie jakieś miejsce dla siebie na rynku?

